В программе Латвийского радио 1 «Laikmeta krustpunktā» она высказалась, в том числе, о чувствительных вещах.

Речь в программе шла и о фильмах «советской эпохи», которые являются частью молодости актрисы - она не видит в них ничего плохого. Роли не были политическими, в основном это были любовные или бытовые истории.

Как бы ни спорили в Латвии о русском языке, актриса считает, что с русскими пьесами можно на время расстаться, но сомневается, стоит ли это делать навсегда. А вот, что она думает о русском языке: «Однажды мне пришлось высказываться по-русски, не помню уже где... И я поняла, что начинаю забывать язык. Язык - это не плохо, его нужно знать!» - говорит актриса.