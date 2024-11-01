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Лавров впервые с начала войны в Украине приедет в Евросоюз

© Deutsche Welle 1 ноября, 2024 14:35

Мир 0 комментариев

Глава МИД РФ Сергей Лавров планирует в декабре 2024 года посетить Мальту для участия во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Об этом в ночь на пятницу, 1 ноября, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на официальную представительницу МИД РФ Марию Захарову.

"При таком сценарии Лавров впервые посетит страну - член Евросоюза с момента начала спецоперации на Украине (так в РФ официально называют полномасштабное военное вторжение России в Украину. - Ред.)", - подчеркивается в публикации. Как заявила Захарова, "страна, принимающая это мероприятие, должна обеспечить возможность работы всем странам-членам (ОБСЕ. - Ред.)".

В посольстве Мальты в РФ в ответ за запрос издания подтвердили, что решение провести в этой стране 5-6 декабря встречу СМИД ОБСЕ "относится ко всем членам (организации. - Ред.), включая Российскую Федерацию".  Ситуацию вокруг санкций, введенных Евросоюзом против Сергея Лаврова, в мальтийском посольстве не комментировали. В свою очередь в секретариате ОБСЕ сказали, что им нечего добавить к информации от посольства Мальты.

Поездки Лаврова в Европу после начала войны в Украине

Последний раз Сергей Лавров посещал Евросоюз еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины - в декабре 2021 года, когда он присутствовал на заседании СМИД ОБСЕ в столице Швеции Стокгольме. В отношении Лаврова с февраля 2022 года действуют персональные санкции Европейского Союза, подразумевающие, в частности, заморозку активов на территории ЕС.

В начале февраля 2023 года министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, выступая в парламенте страны, заявил, что представители России на мероприятиях ОБСЕ имеют право на въезд, даже если в их отношении действуют санкции.

В ноябре 2023 года Сергей Лавров участвовал во встрече глав МИДов стран ОБСЕ в Северной Македонии, которая не является членом ЕС, но входит в состав НАТО. Из-за этого на мероприятие в Скопье отказались тогда приехать представители Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины.

В 2022 году Польша, председательствовавшая в ОБСЕ, отказалась пустить Лаврова в страну для участия в заседании СМИД ОБСЕ, которое проходило в Лодзи.

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