Латышская журналистка предложила способ защиты от мошенников: договоритесь с близкими!

В частности, она пишет, что хотя она сама так много говорила об интернет-мошенничествах в новостях и в студии, однако схема мошенников оказалась настолько надежной, что она ей поддалась.

-... И тут в рабочий день я получил сообщение от близкого человека, который обычно активен и призывает поддерживать хорошие начинания. И возраст совпадает, и интересы, сообщение на латышском, запятые правильно - все кажется настолько правдоподобным и невинным, что сняты все преграды для критического осмысления, спешу, поддерживая благое начинание, нажимаю на кнопку и только когда телефон начинает отчитываться за действия, которых я не совершала, понимаю, что попалась как дура!

Еще раз извиняюсь за неудобства, похоже, ни одна защитная программа не сработала, но пожалуйста, используйте мою ошибку, чтобы улучшить проверку вашего аккаунта, пообщайтесь снова с детьми, родителями.

Интернет-мошенничество становится все более изощренным, особенно с участием искусственного интеллекта. Вчера договорилась с родителями о секретных вопросах, если вдруг я им позвоню и скажу странные вещи своим голосом. Обсудили разные ситуации и с детьми. Будьте осторожнее со мной, и я тоже буду гораздо более подозрительной, так что простите, если я не открою какой-то наиболее подозрительный пакет или не проголосую за ваших детей.