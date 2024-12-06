«Уже больше года в Лиепне работает центр размещения просителей убежища, где живут нелегальные мигранты из Индии, Афганистана, Ирака, Бангладеш и Таджикистана. Все они ожидают получения (или неполучения) вида на жительство. Около 80 % его не получают и вынуждены возвращаться на родину. Остаются 20 %, которым по непонятным причинам все еще позволено скитаться по Европе, - рассказывает она.

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) также признает, что в будущем придется создавать больше таких центров. А почему бы и нет, когда ЕС щедро выделяет средства на размещение таких странников мира. Так, например, в Лиепне в помещениях разрушенной школы-интерната был проведен евроремонт, и теперь они отданы мигрантам. Общий бюджет проекта составляет 3 млн евро, из которых 90 % - 2,7 млн. - финансирует Европейская комиссия, а 10 % - 308 тыс. евро - латвийский бюджет.

Однако на самом деле все закрываемые школы могли бы принять мигрантов. И таких заброшенных школьных зданий немало - за 26 лет в Латвии было закрыто или реорганизовано 469 школ.

Может, в этом и была цель: закрыть школы, чтобы разместить в них нелегальных «туристов»?

В бывшей школе-интернате в Лиепае проживает около 100 «улучшителей демографии», которые получают ежедневное пособие в размере трех евро, плюс продуктовые пакеты - все это достаточные деньги для государства, в то время как наши собственные малообеспеченные люди со следующего года больше не будут получать продуктовых пакетов. Может быть, малообеспеченным стоит перейти в статус мигрантов - тогда у них будет все?

Эдуард Войлакс, управляющий муниципальными зданиями Лиепны, говорит, что мигранты его не беспокоят. «Некоторые из них даже где-то работают. Ну, они довольно неаккуратные. Но оживляют село. Я бываю в других поселках, вижу: в одной бегает только собака, в другой сидят две вороны. А здесь хоть магазин не умирает, дорога отремонтирована, даже автобусы стали ходить регулярно».

Тогда все очень хорошо: впустите в страну тысячи мигрантов и, о чудо, общественный транспорт улучшится, магазины заполнятся страждущими покупателями, дороги отремонтируют. «Разве мы не в состоянии обустроить свою собственную страну? - риторически спрашивает Войлакс. - В нашей стране мало людей, и все делается для того, чтобы их было мало. Помните, как в детстве мы делали дома из спичек, потом вытаскивали по одной спичке, пока дом не рушился. Так и в нашей стране: все оптимизировано, и в один миг все может рухнуть».

Ингрида Снидзе, глава самоуправления Алуксненского муниципалитета, говорит, что серьезных жалоб на людей, размещенных в центре для просителей убежища, нет. «Я живу в Алуксне, иногда я вижу этих людей. И нет, они не читают Коран на публике. Насколько я понимаю, они не нарушают правил, когда живут здесь. Конечно, есть люди, которые их не принимают. Но на людях никто не выражает недовольства. И нет никаких предложений о строительстве мечетей», - говорит Снидзе.

Лорета Яргане, руководитель Лиепайского центра для просителей убежища, говорит о мигрантах: «Просители убежища ведут себя хорошо. Они ведут себя как любой гражданин Латвии или турист, выполняют свои обязанности и ждут решения о виде на жительство. Их обязанности: соблюдать правила внутреннего распорядка, убирать места общего пользования, учить латышский язык».

Хорошо ли, что они здесь? Было бы лучше, если бы их здесь не было? Лорета Яргане называет эти вопросы провокационными. Я отвечаю однозначно: плохо, что они здесь. Яргане отвечает встречным вопросом: «А чем это плохо? Это Европейский союз, и все конвенции говорят о том, что общество должно быть гостеприимным и инклюзивным, что оно помогает людям, ищущим убежища, если их жизни угрожает опасность, и это не только угроза войны, но и пытки, религиозные вопросы, вопросы, связанные с сексуальностью».

По ком звонит колокол – по Латвии?

Десять лет назад в Латвию прибыло всего 185 мигрантов, а сейчас их стало в десять раз больше. Их число увеличилось «благодаря» тому, что в 2021 году Белоруссия развязала гибридную войну: ловцы счастья из Африки и Азии прилетали в Москву или Минск, а затем доставлялись на белорусско-латвийскую границу, где незаконно пытались попасть в нашу страну.

Но именно от нас зависит, станет ли Латвия страной, принимающей чужаков, с постоянно растущим числом носителей разных «культур». Часто с искренней добротой и открытостью люди говорят, что ничего плохого от этих «просителей убежища» ждать не приходится, они здороваются с нами, некоторые даже на латышском языке, покупают товары в наших магазинах и изучают латышскую культуру.

Но как только доля этих мигрантов достигнет определенного предела, они потребуют построить мечети и ввести свои законы, и тогда интеграция будет происходить только в одном направлении - не в нашу культуру. Все будет происходить точно так же, как и в остальной Европе, где мигранты уже исчисляются миллионами. Латыши будут вынуждены потесниться, переселиться в коммунальные квартиры, чтобы освободить место для мигрантов. Это станет предсмертным звонком для Латвии».