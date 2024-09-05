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«Латвияс авизе»: началась борьба за пост президента Банка Латвии?

© LETA 5 сентября, 2024 09:40

Новости Латвии 0 комментариев

Неожиданно рано началось обсуждение возможностей переизбрания президента Банка Латвии (БЛ) Мартиньша Казакса на второй пятилетний срок.

Его полномочия истекают 21 декабря, но в политических кругах обсуждать кандидатов на пост президента БЛ начали еще в середине лета, причем в качестве одного из возможных кандидатов называли министра финансов Арвилса Ашераденса.

На просьбу "Latvijas Avīze" прокомментировать эту информацию, Ашераденс дал довольно расплывчатый ответ, не создающий впечатления, что он планирует претендовать на пост. Тем не менее эта тема продолжает время от времени всплывать в СМИ.

В среду Казакс в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении заявил, что охотно продолжил бы работу в БЛ в течение следующих пяти лет. В то же время некоторые оппозиционные политики допускают, что Ашераденс, который также является председателем "Единства", возможно, сам не собирается уходить из политики, но в партии есть кто-то другой, кто подыскивает для него достойную должность.

Если этот план осуществится, то на пост министра финансов может вернуться нынешний председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс ("Новое Единство"). Также ходили слухи о том, что Рейрс, который в мае неудачно баллотировался на выборах президента Латвийского олимпийского комитета, может перейти на работу в БЛ.

В конце сентября состоится съезд "Нового Единства", на котором не планируются перевыборы руководства, поскольку Ашераденс был избран в прошлом году на двухлетний срок. Однако один из его соратников по партии напомнил, что год назад он весьма неохотно согласился возглавить партию, так как эту работу трудно совместить с ответственным постом в правительстве.

Руководитель парламентской фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц заявил, что нет никаких признаков того, что на съезде может произойти смена руководства партии. Точно так же преждевременна дискуссия о переизбрании президента БЛ, поскольку полномочия Казакса закончатся только в декабре. Когда придет время, "Новое Единство" пригласит его на встречу с фракцией, чтобы обсудить будущее БЛ, сказал Юревиц.

(Latvijas Avīze)

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