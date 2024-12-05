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Латвия выступает за программу ОБСЕ по поддержке Украины: Браже

Редакция PRESS 5 декабря, 2024 12:35

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Латвия выступает за программу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по поддержке Украины, подчеркнув необходимость повышения ее эффективности, сообщила агентству ЛЕТА советник министра Сигне Знотиня-Знота.

Перед официальным началом 31-го заседания Совета министров ОБСЕ 4 декабря состоялось совещание, посвященное поддержке Украины, на котором министр иностранных дел Латвии подчеркнула, что Латвия выступает также за получение фактов и обобщение доказательств для документирования преступлений России в Украине. Она отметила, что такая работа должна быть проведена для привлечения виновных к ответственности. В свою очередь, с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой Браже обсудила дальнейшую поддержку Латвией Украины, в том числе вопросы поставок.

Ожидается, что на 31-м заседании Совета министров ОБСЕ министр иностранных дел Латвии будет присутствовать во время выступления Украины и во время выступления США. Кроме того, у Браже состоится несколько двусторонних встреч, а также в формате NB8.

Браже сегодня принимает участие во встрече министров иностранных дел ОБСЕ на Мальте, свидетельствует информация на сайте Министерства иностранных дел.

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