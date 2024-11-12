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Латвия вооружается: на руках у жителей десятки тысяч единиц огнестрельного оружия

© Lsm.lv 12 ноября, 2024 18:18

Новости Латвии 0 комментариев

Из-за глобальной ситуации и рисков в сфере безопасности все больше жителей Латвии начинает приобретать огнестрельное оружие. Но есть и изменения в динамике продаж из-за принятых два года назад ограничений для граждан России и Белоруссии. Сегодня на заседании подкомиссии по внутренней безопасности Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции планируется обсудить вопросы, касающиеся оборота оружия в Латвии, сообщает Латвийское радио 4.

В связи с тем, что латвийские неграждане, а также граждане РФ и РБ с начала 2023 года лишены права на оружие, в том числе спортивное и охотничье, Госполиция аннулировала около 1000 разрешений на хранение. Наряду с этим и полиция,и  торговцы оружием отмечают, что спрос вырос, и объясняют это стремлением людей лучше защитить себя — это связано с войной РФ против Украины.

В итоге за последние годы в Латвии число владельцев огнестрельного оружия уменьшилось — а вот число единиц оружия в собственности у жителей увеличилось. Представитель Государственной полиции Лига Багдоне проинформировала, что если в 2022 году число владельцев огнестрельного оружия составляло 32 132 человека, то в 2024 году — уменьшилось до 30 663. Но «стволов» на руках у населения стало только больше: в 2022 году было зарегистрировано 73 802 единицы оружия, а в 2024 году — 74 809.

В Латвии физические лица могут получить разрешения на оружие для самообороны, охоты, спорта и коллекционирования. Когда человек приобретает огнестрельное оружие, Госполиция надзирает, выполняет ли он все предписанные законом требования. Проверяются и условия хранения.  

По словам Лиги Багдоне, в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину вырос спрос на получение разрешения на оружие. Теперь ситуация изменилась. Изо всех владельцев оружия в Латвии около 80 процентов — охотники, за ними следуют владельцы оружия, приобретенного для самообороны, и спортсмены.

Председатель правления Союза охотников Латвии Янис Бауманис рассказал, что в Латвии зарегистрировано около 20 тысяч охотников, у которых на руках находится около 50 тысяч единиц огнестрельного оружия. Ситуацию с огнестрельным оружием депутаты Сейма обсудят не потому, что имеют место  какие-либо нарушения, пояснил он:

«Есть изменения, которые нужно внести в законодательство. И эти изменения связаны с Законом об обороте оружия. Большая часть изменений связана именно с приведением в электронный порядок картотеки, учета оружия. Здесь нет никаких проблем, связанных с геополитической ситуацией или с тем, что оружие не так применяется».

Депутат Сейма Игорь Раев отметил, что в Латвии нет проблем с оборотом оружия, а только небольшие вызовы:

«На этот раз не нужно горячиться в связи с рассмотрением этого вопроса. Посмотрим, какой будет отчет комиссии по этой теме, и потом будем обсуждать. Но я не думаю, что в этом вопросе есть какие-то проблемы — скорее всего, какие-то небольшие вызовы, которые мы можем решить».

Член правления компании по торговле оружием и амуницией Zommers Сандра Либека подтвердила, что в Латвии оборот оружия контролируется качественно:

«У нас наведен хороший порядок в процессе оборота оружия. Я могу об этом судить, поскольку работаю в этой сфере более тридцати лет. Весь оборот оружия контролируется, и это процесс прозрачный. По моему мнению, очень важен контроль на границе».

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