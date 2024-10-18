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Латвия включила в «черный список» ещё двух известных россиян

© LETA 18 октября, 2024 09:04

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Министр иностранных дел Байба Браже включила в список нежелательных для Латвии лиц двух граждан России - бизнесмена Артемия Лебедева и юмориста Валерия Пономаренко.

Министр сообщила, что оба этих человека включены в список, и им запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.

Пономаренко много лет работал в различных развлекательных программах в России. Он выступает и сейчас, а в ноябре должен был дать два концерта в Латвии - в Резекне и Даугавпилсе.

Дизайнер, предприниматель и блогер Лебедев с начала войны дал ряд интервью, в которых выразил симпатию к российским властям. И после вторжения России в Украину Лебедев продолжал путешествовать по миру, распространяя в интернете критику в адрес разных стран, в том числе западных.

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский внес Лебедева в санкционный список вместе с полусотней других российских деятелей. В 2024 году "Youtube" заблокировал канал Лебедева, который имел очень большую аудиторию.

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