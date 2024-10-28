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Латвия в тройке лидеров Европы по неравенству доходов: страны ЕС с высоким риском бедности

Euronews 28 октября, 2024 15:59

Новости Латвии 0 комментариев

Более пятой части населения Евросоюза в настоящее время подвергается риску бедности или социальной изоляции, говорится в новом докладе Евростата об условиях жизни. В документе также отмечается огромное неравенство в доходах в странах Балтии и Южной Европы, сообщает Euronews.

Согласно последним данным Евростата об условиях жизни, в ЕС 94,6 млн человек которые рискуют оказаться в бедности или социальной изоляции: это каждый пятый европеец, 21,4% населения.

И это тем не менее улучшение: в 2022 году этот показатель составлял 21,6%.

В докладе указаны 19 регионов, где доля людей, подверженных риску бедности или социальной изоляции, превышает 35%. В основном это Болгария, юго-запад Греции, юг Испании. Но также это и столица Бельгии, Брюссель, и швейцарский кантон Тичино.

Территория с самой высокой долей жителей в опасности — французский департамент Гайана в Южной Америке (60,3 %), за ним следуют итальянская Калабрия (48,6%), юго-восточная Румыния (45,3 %) и ещё один итальянский регион, Кампания (44,4%).

Примерно в половине стран ЕС дети — категория с самым высоким уровнем риска бедности или социальной изоляции.

Евростат также проанализировал коэффициенты неравенства с точки зрения располагаемого дохода на одного жителя.

Болгария возглавляет список стран ЕС с самым высоким коэффициентом неравенства (37,2), за ней следуют Литва (35,7), Латвия (34,0), Португалия (33,7), Мальта (33,0), Эстония (31,8) и Греция (31,8).

qОднако если рассматривать страны, не входящие в ЕС, то государство с самым высоким уровнем неравенства доходов — Турция (44,2).

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Эстонская православная церковь создала новую общину: с настоятелем, но пока без прихожан

Мир 18:42

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На страже детского сна: омбудсмен и медики призывают не начинать уроки раньше 8 часов утра

Важно 18:17

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Министерство: денег пока хватает только на одну колею Rail Baltica

Бизнес 18:11

Бизнес 0 комментариев

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Разница со Швецией почти в 40 раз: за неделю цены на электричество в Латвии снова выросли вдвое

Важно 18:04

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Средняя цена на электроэнергию в Латвии на прошлой неделе выросла в 2,1 раза и составила 120,11 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LETA представители АО "Latvenergo".

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CSDD ужесточает экзамен по теории и повышает цены на ряд услуг: техосмотр, сдача экзамена и т.д.

Выбор редакции 18:01

Выбор редакции 0 комментариев

С нового года грядут изменения в некоторых услугах CSDD. В том числе, усложнится теоретический экзамен на получение автомобильных прав, об этом рассказал руководитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД) Айвар Аксенокс, пишет   rus.lsm.lv.

С нового года грядут изменения в некоторых услугах CSDD. В том числе, усложнится теоретический экзамен на получение автомобильных прав, об этом рассказал руководитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD, ДБДД) Айвар Аксенокс, пишет   rus.lsm.lv.

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Женщина в шоке от airBaltic: аннулировали билет и оставили в аэропорту Берлина

Латышские СМИ 17:57

Латышские СМИ 0 комментариев

О шокирующем опыте сотрудничества с airbaltic рассказала в сети Х жительница Латвии. Она поделилась своим опытом. По милости авиакомпании ей пришлось задержаться в аэропорту Берлина, рассказывает la.lv.

О шокирующем опыте сотрудничества с airbaltic рассказала в сети Х жительница Латвии. Она поделилась своим опытом. По милости авиакомпании ей пришлось задержаться в аэропорту Берлина, рассказывает la.lv.

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Вместо жильцов голосуют «мертвые души»? Интересная история в одном из юрмальских домов

Важно 17:42

Важно 0 комментариев

Выходец из Латвии Ефим Ш., гражданин Германии, в прошлом году купил квартиру в жилом комплексе в Юрмале, с расчетом  регулярно приезжать на отдых в родные края. Но столкнулся с действиями  со стороны управляющей компании, которые считает вопиющими, о чем он поделился с press.lv.

Выходец из Латвии Ефим Ш., гражданин Германии, в прошлом году купил квартиру в жилом комплексе в Юрмале, с расчетом  регулярно приезжать на отдых в родные края. Но столкнулся с действиями  со стороны управляющей компании, которые считает вопиющими, о чем он поделился с press.lv.

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