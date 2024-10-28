Латвия в тройке лидеров Европы по неравенству доходов: страны ЕС с высоким риском бедности

Согласно последним данным Евростата об условиях жизни, в ЕС 94,6 млн человек которые рискуют оказаться в бедности или социальной изоляции: это каждый пятый европеец, 21,4% населения.

И это тем не менее улучшение: в 2022 году этот показатель составлял 21,6%.

В докладе указаны 19 регионов, где доля людей, подверженных риску бедности или социальной изоляции, превышает 35%. В основном это Болгария, юго-запад Греции, юг Испании. Но также это и столица Бельгии, Брюссель, и швейцарский кантон Тичино.

Территория с самой высокой долей жителей в опасности — французский департамент Гайана в Южной Америке (60,3 %), за ним следуют итальянская Калабрия (48,6%), юго-восточная Румыния (45,3 %) и ещё один итальянский регион, Кампания (44,4%).

Примерно в половине стран ЕС дети — категория с самым высоким уровнем риска бедности или социальной изоляции.

Евростат также проанализировал коэффициенты неравенства с точки зрения располагаемого дохода на одного жителя.

Болгария возглавляет список стран ЕС с самым высоким коэффициентом неравенства (37,2), за ней следуют Литва (35,7), Латвия (34,0), Португалия (33,7), Мальта (33,0), Эстония (31,8) и Греция (31,8).

qОднако если рассматривать страны, не входящие в ЕС, то государство с самым высоким уровнем неравенства доходов — Турция (44,2).