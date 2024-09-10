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Латвия наращивает в Россию экспорт виски

© LETA 10 сентября, 2024 17:50

Новости Латвии 0 комментариев

Стоимость импортированных в Латвию из России и Беларуси товаров за семь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 17,4%, или на 79,296 млн евро, и составила 377,652 млн евро, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В то же время экспорт Латвии в Россию и Беларусь за семь месяцев этого года составил 700,829 млн евро, что на 6,9%, или 51,625 млн евро меньше, чем за тот же период 2023 года.

В том числе из России за семь месяцев текущего года в Латвию ввезено товаров на 272,437 млн евро, что на 23% (81,467 млн евро) меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а из Беларуси - на 105,216 млн евро, что больше на 2,1%, или 2,171 млн евро.

В Россию за семь месяцев этого года Латвия экспортировала товаров на сумму 610,047 млн евро, что на 6% (38,873 млн евро) меньше, чем за семь месяцев прошлого года, а в Беларусь - на сумму 90,782 млн евро, что на 12,3%, или 12,751 млн евро меньше.

В статистическом ведомстве отметили, что на снижение импорта из России за аналогичный период в основном повлияло сокращение импорта растительных продуктов на 98,8%, или на 6,5 млн евро.

Импорт из Беларуси за аналогичный период сократился на 23,9%, или на 3,206 млн евро, и составил 10,201 млн евро. На снижение импорта из Беларуси больше всего повлияло сокращение импорта животных и растительных жиров и масел на 82,9%, или на 4,7 млн евро.

В июле 2024 года экспорт в Россию по сравнению с июлем 2023 года вырос на 3,6% (30,034 млн евро) до 88,331 млн евро, на что больше всего повлиял рост в 2,2 раза, или на 16,6 млн евро экспорта крепких алкогольных напитков, в основном виски.

Экспорт в Беларусь за соответствующий период сократился на 3,1%, или на 353 тыс. евро до 11,021 млн евро, на что преимущественно повлияло сокращение экспорта текстильных материалов и текстильных изделий на 53,7%, или на 1,3 млн евро.

Как сообщалось, за семь месяцев текущего года Латвия экспортировала товары общей стоимостью 10,695 млрд евро, что на 4%, или 442,2 млн евро меньше, чем за тот же период 2023 года, а импортировала - на 12,561 млрд евро, что на 7,9%, или на 1,076 млрд евро меньше.

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Мир 18:54

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Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

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«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

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Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

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За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

Бизнес 0 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

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