Латвия начинается с каждого из нас: о чём говорила спикер Сейма на торжественном заседании

"Сегодня от хуторов и небольших поселков до крупных городов мы едины. Мы празднуем то, что делает нас Латвией", - сказала Миериня.

Она отметила, что первые сто лет нашего государства были полны вызовов. В то же время это было время бесконечных возможностей.

При этом память о свободе и вера в свою страну передавались из поколения в поколение. Они стали наследием, которое живет в каждом из нас и побуждает каждого делать Латвию страной для будущего, подчеркнула Миериня.

Спикер Сейма подчеркнула, что Латвию делают богатой наши люди - строгие, умудренные жизнью и трудолюбивые.

В следующем году исполнится 35 лет с тех пор, как Латвия вернула независимость, но работа над созданием страны никогда не останавливается, подчеркнула спикер Сейма.

"Латвия начинается с каждого из нас, и мы несем общую ответственность за то, в какой Латвии мы будем жить завтра", - сказала она.

Миериня напомнила, что в этом году отмечается 20 лет со дня вступления Латвии в Евросоюз и НАТО и что курс интеграции и безопасности Латвии был и продолжает оставаться недвусмысленным - на Евросоюз и НАТО.

"Суровый опыт нашей истории стал основой того, что сегодня мнение Латвии и всей Балтии стало еще более значимым и в Евросоюзе, и в НАТО", - указала Миериня, добавив, что членство Латвии в НАТО было важной целью внешней политики страны и альянс стал гарантом безопасности западного мира, частью которого является Латвия.

"Благодаря НАТО мы укрепили безопасность нашей страны и повысили свой оборонный потенциал. Мы знаем, что за нами стоят демократические и развитые в военном отношении страны мира", - отметила Миериня.

При этом она подчеркнула, что ситуация с безопасностью в мире стремительно меняется. Во вторник, 19 ноября, исполнится тысяча дней с тех пор, как Украина борется за свою страну, так как страна-агрессор развернула жестокую войну против цивилизованного мира, пытаясь разрушить мир в регионе и уничтожить демократические ценности.

"Мы непреклонны в своей позиции: Латвия продолжит поддерживать Украину в ее борьбе с агрессором до полной победы Украины. В противном случае проиграем мы все", - отметила в обращении Миериня и добавила: "Мы знаем, что означает свобода и что означает ее утрата. Борьба Украины - это и наша борьба".

Послание союзникам и партнерам прямое: независимость Украины, обеспечение мира в Европе и мире возможны только в результате победы над агрессором. Остановить его нужно санкциями, торговыми ограничениями и оружием. Совершенные преступления необходимо тщательно расследовать, а виновных нужно привлечь к ответственности, подчеркнула Миериня.

При этом она отметила, что внутреннюю безопасность Латвии гарантирует благосостояние населения. Основой сильного государства являются здоровые, образованные и обеспеченные жители, работа и идеи которых способствуют высокой добавленной стоимости.

Сильная экономика - основа для процветания общества. Экономику страны надо формировать таким образом, чтобы складывались благоприятные условия для жителей, чтобы вызвать у них желание работать в Латвии, сказала Миериня.

Она подчеркнула, что для стимулирования роста народного хозяйства необходимо расширить инвестиции в инновации и экспорт, что позволить формировать в Латвии экономику более высоких доходов.

Кроме того, необходимо сделать так, чтобы каждый регион Латвии имел равноценные возможности развития, чтобы каждый человек, желающий жить в сельской местности или маленьком городе, чувствовал свою ценность", - сказала Миериня.

"Будем создавать такие условия, чтобы в регионах были доступны современная инфраструктура, качественное образование и рабочие места", - отметила спикер Сейма.

В заключение обращения Миериня призвала помнить о том, что Латвия как государство создавалось не за один день, что это "вековая работа, которая продолжается в постоянно меняющихся обстоятельствах".

"Сделаем все, что в наших силах, чтобы сберечь нашу страну и ее дорогую свободу", - сказала Миериня.