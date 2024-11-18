Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 18. Ноября Завтра: Aleksandrs, Doloresa

Латвия начинается с каждого из нас: о чём говорила спикер Сейма на торжественном заседании

Редакция PRESS 18 ноября, 2024 16:13

Важно 0 комментариев

LETA

День провозглашения Латвийской Республики - напоминание о стойкости и рвении нашего народа, о нашей вере в независимость, заявила спикер Сейма Дайга Миериня на торжественном заседании Сейма.

"Сегодня от хуторов и небольших поселков до крупных городов мы едины. Мы празднуем то, что делает нас Латвией", - сказала Миериня.

Она отметила, что первые сто лет нашего государства были полны вызовов. В то же время это было время бесконечных возможностей.

При этом память о свободе и вера в свою страну передавались из поколения в поколение. Они стали наследием, которое живет в каждом из нас и побуждает каждого делать Латвию страной для будущего, подчеркнула Миериня.

Спикер Сейма подчеркнула, что Латвию делают богатой наши люди - строгие, умудренные жизнью и трудолюбивые.

В следующем году исполнится 35 лет с тех пор, как Латвия вернула независимость, но работа над созданием страны никогда не останавливается, подчеркнула спикер Сейма.

"Латвия начинается с каждого из нас, и мы несем общую ответственность за то, в какой Латвии мы будем жить завтра", - сказала она.

Миериня напомнила, что в этом году отмечается 20 лет со дня вступления Латвии в Евросоюз и НАТО и что курс интеграции и безопасности Латвии был и продолжает оставаться недвусмысленным - на Евросоюз и НАТО.

"Суровый опыт нашей истории стал основой того, что сегодня мнение Латвии и всей Балтии стало еще более значимым и в Евросоюзе, и в НАТО", - указала Миериня, добавив, что членство Латвии в НАТО было важной целью внешней политики страны и альянс стал гарантом безопасности западного мира, частью которого является Латвия.

"Благодаря НАТО мы укрепили безопасность нашей страны и повысили свой оборонный потенциал. Мы знаем, что за нами стоят демократические и развитые в военном отношении страны мира", - отметила Миериня.

При этом она подчеркнула, что ситуация с безопасностью в мире стремительно меняется. Во вторник, 19 ноября, исполнится тысяча дней с тех пор, как Украина борется за свою страну, так как страна-агрессор развернула жестокую войну против цивилизованного мира, пытаясь разрушить мир в регионе и уничтожить демократические ценности.

"Мы непреклонны в своей позиции: Латвия продолжит поддерживать Украину в ее борьбе с агрессором до полной победы Украины. В противном случае проиграем мы все", - отметила в обращении Миериня и добавила: "Мы знаем, что означает свобода и что означает ее утрата. Борьба Украины - это и наша борьба".

Послание союзникам и партнерам прямое: независимость Украины, обеспечение мира в Европе и мире возможны только в результате победы над агрессором. Остановить его нужно санкциями, торговыми ограничениями и оружием. Совершенные преступления необходимо тщательно расследовать, а виновных нужно привлечь к ответственности, подчеркнула Миериня.

При этом она отметила, что внутреннюю безопасность Латвии гарантирует благосостояние населения. Основой сильного государства являются здоровые, образованные и обеспеченные жители, работа и идеи которых способствуют высокой добавленной стоимости.

Сильная экономика - основа для процветания общества. Экономику страны надо формировать таким образом, чтобы складывались благоприятные условия для жителей, чтобы вызвать у них желание работать в Латвии, сказала Миериня.

Она подчеркнула, что для стимулирования роста народного хозяйства необходимо расширить инвестиции в инновации и экспорт, что позволить формировать в Латвии экономику более высоких доходов.

Кроме того, необходимо сделать так, чтобы каждый регион Латвии имел равноценные возможности развития, чтобы каждый человек, желающий жить в сельской местности или маленьком городе, чувствовал свою ценность", - сказала Миериня.

"Будем создавать такие условия, чтобы в регионах были доступны современная инфраструктура, качественное образование и рабочие места", - отметила спикер Сейма.

В заключение обращения Миериня призвала помнить о том, что Латвия как государство создавалось не за один день, что это "вековая работа, которая продолжается в постоянно меняющихся обстоятельствах".

"Сделаем все, что в наших силах, чтобы сберечь нашу страну и ее дорогую свободу", - сказала Миериня.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 49 реакций
Комментарии (0) 49 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Хотите, чтобы на празднике были жертвы? Рижане остро критикуют организаторов фестиваля «Рига сияй»

Важно 17:32

Важно 0 комментариев

В понедельник завершается фестиваль света "Рига сияй" и в этом году он вызвал небывалый ажиотаж, который, конечно, привёл к массе нареканий.

В понедельник завершается фестиваль света "Рига сияй" и в этом году он вызвал небывалый ажиотаж, который, конечно, привёл к массе нареканий.

Читать
Загрузка

Нам следует учиться у Украины: Ринкевич на параде говорил о коллективной ответственности

Важно 16:34

Важно 0 комментариев

Наша безопасность - наша ответственность, и это не только лозунг, заявил сегодня на военном параде, посвященном 106-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, на набережной 11 ноября президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Наша безопасность - наша ответственность, и это не только лозунг, заявил сегодня на военном параде, посвященном 106-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, на набережной 11 ноября президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать

А за окном то дождь, то снег: прогноз погоды на вторник

Важно 16:23

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник местами ожидается дождь, в восточных районах также мокрый снег, однако над некоторыми областями страны небо будет временами проясняться, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В ночь на вторник местами ожидается дождь, в восточных районах также мокрый снег, однако над некоторыми областями страны небо будет временами проясняться, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

Читать

NYT: Байден разрешил Украине наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS

Выбор редакции 16:06

Выбор редакции 0 комментариев

Президент США Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные Соединенными Штатами ракеты дальнего радиуса действия для ударов по территории России, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников (нужна подписка).

Президент США Байден впервые разрешил Украине использовать поставленные Соединенными Штатами ракеты дальнего радиуса действия для ударов по территории России, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников (нужна подписка).

Читать

Нет ничего плохого в том, чтобы напоминать друг другу — будь достоин своей страны! Журналист о бытовом патриотизме

Важно 16:05

Важно 0 комментариев

Журналист и специалист по связям с общественностью Арнис Блодонс в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24, рассуждая о патриотизме, рассказал о своем личном опыте общения с соседями по поводу вывешивания государственного флага Латвии на домах в Сигулде.

Журналист и специалист по связям с общественностью Арнис Блодонс в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24, рассуждая о патриотизме, рассказал о своем личном опыте общения с соседями по поводу вывешивания государственного флага Латвии на домах в Сигулде.

Читать

В начале недели Латвию пересекут несколько зон осадков; во вторник местами выпадет снег

Новости Латвии 16:00

Новости Латвии 0 комментариев

В начале следующей недели территорию Латвии пересекут несколько зон осадков, во многих местах они принесут дождь, во вторник местами - также снег и мокрый снег, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

В начале следующей недели территорию Латвии пересекут несколько зон осадков, во многих местах они принесут дождь, во вторник местами - также снег и мокрый снег, согласно прогнозам латвийских метеорологов.

Читать