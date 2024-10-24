Латвия начинает экономить на малообеспеченных: продуктовые наборы им перестанут выдавать

Как поясняется в информационном заявлении ведомства, такое решение было принято из-за нехватки средств программы материальной необеспеченности Европейского социального фонда Plus (ESF+).

Статус малообеспеченного присваивается в том случае, если у первого или единственного человека в домашнем хозяйстве доходы в месяц не превышают 411 евро, а у каждого последующего члена семьи - 288 евро. В свою очередь, порог доходов нуждающегося домашнего хозяйства для первого или единственного лица в домашнем хозяйстве составляет 343 евро, а для остальных лиц - 240 евро.

Минблаг отмечает, что расходы на приобретение продовольственной поддержки составляют 87% от всех общих расходов на поддержку по программе ESF+. Поэтому значительная оптимизация расходов возможна только в части расходов на продовольствие. Другие виды поддержки - гигиенические, хозяйственные, продовольственные товары, детские гигиенические и учебные принадлежности - имеют малое финансовое влияние, поэтому эти виды поддержки не пересматриваются.

Минблаг отмечает, что в программе ЕС в период планирования на 2021-2027 годы отрасли благосостояния выделено на 22% меньше средств, чем в период 2014-2020 годов. Общее сокращение составляет 101,2 млн евро.

На данный момент доступный остаток финансирования программы ESF+ составляет 18 196 193 евро, и, согласно подсчетам Минблага, этого хватит до июня следующего года.

Чтобы до конца следующего года можно было продолжать оказывать продовольственную поддержку и основную материальную помощь жителям Латвии и Украины, оказавшимся в кризисной ситуации, дополнительное необходимое финансирование составляет 8,1 млн евро. К 2029 году общая сумма может составить 71 млн евро.

По обобщенным данным министерства, в этом году ежемесячно общее количество нуждающихся в поддержке лиц составляло примерно 55 000 человек, а в зимний период достигало примерно 60 000 человек. Тенденции говорят о том, что их число в ближайшем будущем не изменится. При этом Минблаг прогнозирует увеличение числа нуждающихся в поддержке жителей Украины с 6000 до 10 000. Часть из них могла бы квалифицироваться и на получение поддержки для малоимущих.

С 2021 по 2023 год количество выделяемой самым бедным жителям Латвии продовольственной поддержки превышало 400 000 наборов продовольственных товаров в год. Помимо этого, в 2022 и 2023 году было роздано более 153 000 наборов продовольственных товаров для жителей Украины.

Фактические расходы этого года на оказание поддержки на данный момент составляют 7,84 млн. Исходя из этих данных, общие прогнозируемые расходы на обеспечение поддержки в текущем году могут составить приблизительно 16 млн евро.

С 2024 года оптимизировано содержание набора продовольственных товаров, в связи с чем его цена снизилась на 4,2% - с 26,47 до 25,37 евро.

Ранее сообщалось, что со следующего года человек со статусом малообеспеченного лица в квартал будет получать только один набор продовольственных товаров вместо прежних двух, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве благосостояния.

Это связано с тем, что со следующего года изменятся условия продовольственной поддержки Европейского союза (ЕС) и получения основной материальной помощи. Как отмечает Минблаг, поддержка будет нацелена на социально наименее защищенные группы населения. Претендовать на нее по-прежнему смогут семьи со статусом нуждающегося домашнего хозяйства и попавшие в кризисную ситуацию домохозяйства, в том числе жители Украины.

