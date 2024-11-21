Латвия меняет командующего Национальными вооруженными силами

Как сообщили агентству ЛЕТА в канцелярии президента, на основании закона о Национальных вооруженных силах президент направил в Сейм предложение об утверждении Пуданса в должности командующего НВС.

"С учетом профессионального опыта, образования и квалификации генерала Пуданса, а также подтвержденных в должности командующего Земессардзе навыков и способности к сотрудничеству считаю его соответствующим должности командующего Национальными вооруженными силами", - подчеркивает президент Латвии.

Он отметил, что ожидает от будущего командующего НВС четких и эффективных действий по укреплению обороны страны.

"Для этого важно совершенствовать наш потенциал обороны и сдерживания на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве, мотивируя каждого военнослужащего, поощряя население, развивая технологии и работая вместе бок о бок с союзниками по НАТО", - сказал Ринкевич.

Министр обороны Андрис Спрудс считает, что военные знания и служебный опыт Пуданса делают его прекрасным кандидатом на эту должность. Министр пояснил, что Пуданс доказал свои способности, командуя крупнейшим по численности подразделением НВС - Земессардзе.

"Я полностью уверен, что Пуданс способен руководить латвийской армией, чтобы продолжать дальнейшее развитие нашего потенциала и обеспечить защиту Латвии", - подчеркивает Спрудс.

В Министерстве обороны сообщили, что Пуданс служит в НВС с 1994 года, с 22 февраля 2023 года исполняя обязанности командующего Земессардзе. Военное образование получил в Латвийской национальной академии обороны, Балтийском колледже обороны в Эстонии, Военной академии во Франции. Полковник имеет степень бакалавра по правоведению и степень магистра по всеобщему управлению качеством.

Пуданс более 20 лет служит в НВС, в том числе служил в сухопутных силах, Земессардзе, Объединенном штабе НВС. Международный опыт службы получил в ходе международной операции в Афганистане, а также при исполнении обязанностей военного представителя в представительстве НАТО/ЕС в Брюсселе.

Как сообщалось, согласно процедуре, министр обороны Андрис Спрудс рекомендовал президенту Латвии четырех потенциальных кандидатов, из которых в финале остались двое.

Передача Латвийского телевидения "de facto" ранее сообщала, что на должность рассматриваются кандидатуры Пуданса и бригадного генерала, начальника Объединенного штаба Георга Керлина.

Срок должностных полномочий действующего командира НВС Леонида Калныньша истекает в январе 2025 года. Командира НВС утверждает в должности на четыре года и освобождает от должности Сейм по предложению президента.