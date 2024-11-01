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Латвия и Эстония вместе будут просить у ЕС больше денег для Rail Baltica

© LETA 1 ноября, 2024 17:30

Бизнес 0 комментариев

LETA

 Латвия и Эстония будут вместе отстаивать на уровне Европейского союза (ЕС) необходимость дополнительного финансирования для проекта "Rail Baltica", заявила премьер-министр Эвика Силиня на пресс-конференции в пятницу после встречи в Риге с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

Силиня отметила, что и у Эстонии, и у Латвии есть свои задачи в оборонной и экономической сферах, поэтому обеим странам нужно искать способы, как построить "Rail Baltica", снизив при этом расходы.

Эстонский премьер со своей стороны подчеркнул, что нужна ясность, как реализовать "Rail Baltica" к 2030 году, чтобы обеспечить дальнейшее финансирование ЕС и из других источников.

Отвечая на вопрос о том, не беспокоит ли Эстонию то, что даже если ей удастся успешно построить всю инфраструктуру "Rail Baltica" до Латвии к 2030 году, латвийская сторона не сможет этого сделать, Михал сказал, что получил от латвийского премьера заверения в том, что Латвия сделает все возможное, чтобы построить основную трассу магистрали к 2030 году.

Он также подчеркнул, что Латвия и Эстония будут вместе работать над поиском дополнительных источников финансирования для проекта. В Эстонии к концу года строительство будет вестись на трети маршрута.

"В Эстонии строители "Rail Baltica" заявили, что дойдут до границы с Латвией еще до 2030 года, и в этот момент мы, возможно, остановимся у границы, но долго ждать не будем, потому что Латвия заявила, что эта ветка будет построена к 2030 году", - сказал эстонский премьер.

Силиня подчеркнула, что для обеих стран важно построить соединение между Скандинавией и Западной Европой, а также соединить три страны Балтии. Она отметила, что страны Балтии договорились о более тесной координации вопросов "Rail Baltica" на уровне премьер-министров, министров сообщения и иностранных дел.

Премьер сказала, что Латвия не сможет построить "Rail Baltica" раньше 2030 года. "В настоящее время у нас нет таких сигналов от строителей, но нам важно внести ясность в общую модель управления "Rail Baltica" и, конечно же, максимально сэкономить", - сказала Силиня.

Она отметила, что ЕС не отказывается финансировать "Rail Baltica", а, наоборот, всегда выражал поддержку проекту. "Однако и нам нужно продемонстрировать прогресс в практических действиях. Договоры подписаны, Кабинет министров утвердил рамочный договор о строительстве линии, ведется проектирование, поэтому здесь не должно быть каких-либо сомнений", - сказала премьер.

Как сообщалось, с начала реализации проект "Rail Baltica" значительно подорожал, кроме того, ревизионные органы стран Балтии указали на отсутствие ясности в отношении модели руководства проектом и эксплуатации "Rail Baltica".

Согласно последним оценкам, общая стоимость железнодорожной магистрали в странах Балтии может составить 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году затраты на реализацию проекта оценивались в 5,8 млрд евро.

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