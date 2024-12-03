Латвия должна установить максимальный потолок цены для Rail Baltica: Силиня

"Самая большая проблема на данный момент - это финансирование. Министерство сообщения рисует концепции и предполагает, что Министерство финансов будет финансировать, но так не будет! Мое желание - установить максимальный потолок для проекта", - говорит Силиня.

Она также отметила, что сообщение с Ригой очень важно, поэтому еще до начала первого этапа "Rail Baltica" планируется соединить два рижских вокзала поездами "Škoda Vagonka" на существующей железнодорожной инфраструктуре. Однако, по ее словам, если Латвия хочет изучать вопрос о соединении Риги с "Rail Baltica", то на этом участке поезда должны быть очень загружены, и тогда только можно будет рассматривать скоростной поезд. "Это можно будет определить только тогда, когда поезда начнут ходить по этой линии", - добавила Силиня.

Она отметила, что все расходы должны быть минимизированы, а там, где известно, что ничего не будет построено, нужно "обрезать ноги". В то же время премьер-министр добавила, что важна интеграция с существующей железной дорогой за счет использования имеющихся ресурсов.

Отвечая на вопрос, как премьер-министр будет оценивать работу министра транспорта, Силиня сказала, что Каспар Бришкенс ("Прогрессивные") должен выполнять ту работу, которая требуется, добавив, что выполнение задач министром будет оцениваться исходя из решений правительства. "Как я уже говорила, я очень внимательно оцениваю его работу", - сказала Силиня.

Силиня также несколько раз подчеркнула, что ожидает от Минсообщения четкой модели управления "Rail Baltica".

"С самого начала не было единого механизма управления, все указывали пальцем на то, что делали другие. В октябре прошлого года, когда я вступила в должность премьер-министра, я поручила Минсообщения разработать новую модель управления "Rail Baltica"", - сказала Силиня.

Силиня выразила надежду, что на следующей неделе правительство продолжит рассмотрение доклада о первом этапе "Rail Baltica", и задачи будут поставлены и перед другими министерствами, не только перед Министерством сообщения.

Она сообщила, что Европейская комиссия еще не приняла окончательного решения о перераспределении средств.