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Латвийцы уже не спешат покупать жилье: эксперты

© LETA 22 ноября, 2024 10:46

Новости Латвии 0 комментариев

На рынке жилья этой осенью наблюдается осторожность - сейчас уже не те времена, когда новые квартиры быстро раскупались, как только начиналось строительство нового дома.

"Еще два года назад квартиры на стадии строительства расходились как горячие пирожки, резервировались в спешном порядке, а в этом году уровень резервации составляет всего 28%", - говорит руководитель отдела производства и недвижимости "Swedbank" Ина Лигере.

Покупатели выжидают и принимают решение резервировать или купить квартиру, когда проект уже полностью завершен и доступен для осмотра, отмечает член правления компании "YIT Latvija" Андрис Боже.

Решение о покупке жилья не принимается в спешке в основном по финансовым соображениям - цены, особенно в сегменте новых проектов, относительно высоки, ипотечные кредиты дороги, а молодые люди с хорошими доходами часто предпочитают аренду покупке жилья, так как это обеспечивает больше мобильности.

Следует учитывать и такой влияющий на латвийский рынок жилья фактор, как нестабильная геополитическая ситуация.

Согласно опросу, проведенному исследовательским центром SKDS и "Swedbank", только 6% латвийцев планируют в следующем году купить жилье, взяв кредит. Две самые частые причины, почему люди не берут кредиты, чтобы приобрести жилье - недостаточный доход (27%) и слишком высокие цены на недвижимость (25%).

23% респондентов не планируют покупать жилье, потому что у них нет средств для первого взноса, 21% боятся брать на себя долгосрочные обязательства из-за неопределенной геополитической ситуации, а еще 16% обеспокоены тем, будет ли у них стабильная работа.

(Diena)

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