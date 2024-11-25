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Латвийцам запретят записываться на обследования в несколько больниц: министр

© LETA 25 ноября, 2024 14:09

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Очереди к врачам планируется уменьшать введением единой записи и бюджетными местами для молодых специалистов

В следующем году Министерство здравоохранения планирует хотя бы частично сократить длинные очереди к врачам-специалистам, введя единую запись. Это означает, что человек больше не сможет стоять в очереди в нескольких медицинских учреждениях, а сможет записаться только в одно.

Также планируется ввести больше бюджетных мест для подготовки молодых врачей, рассказал Латвийскому телевидению министр здравоохранения Хосам Абу Мери.

В очереди на прием в медицинских учреждениях приходится ждать долго. Например, в Клинической университетской больнице имени Страдиньша запись на некоторые обследования заполнена до следующего лета.

"Наиболее востребованным является МРТ. Там очередь составляет два года", - говорит член правления больницы Даце Жентиня.

Похожая ситуация наблюдается и в частных медицинских клиниках, оказывающих оплачиваемые государством услуги. "И специалистов, и финансирования меньше, чем необходимость в обследованиях. Хотя в этом году на сокращение очередей было выделено дополнительно 16 млн евро, они не уменьшаются", - говорит руководитель отдела амбулаторных услуг Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Байба Берзиня.

В то же время она отмечает, что многие записываются на прием сразу в несколько мест. "Это искусственные очереди, на самом деле они короче. Пациент, которому нужна финансируемая государством услуга, записывается везде - сразу в пять учреждений. Идет в одно, а в остальных четырех запись не отменяет", - отмечает представитель НСЗ.

(Lsm.lv)

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