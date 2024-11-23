Латвийскому обществу русской культуры в Риге отказано в бесплатном помещении

Как ранее сообщал портал rus.lsm.lv, во время атмоды у Народного фронта Латвии возникла идея создания национальных обществ. Так и было создано латышско-русское общество культуры.

Сначала обществу были предоставлены Рижским самоуправлением на безвозмездной основе помещения на Юрмалас гатве. Впоследствии оно переместилось в центр культуры "Иманта", где пока и находится, а теперь получило извещение о том, что эти помещения нужно освободить.

Как пояснили агентству LETA в Рижской думе, с Латвийским обществом русской культуры 10 февраля 2021 года самоуправление заключило договор о безвозмездном пользовании помещениями в подвальном этаже здания центра культуры "Иманта" в Риге, на бульваре Анниньмуйжас, 29.

Договор в силе до того момента, когда помещения понадобятся самоуправлению для обеспечения его функций.

В октябре нынешнего года Департамент собственности Рижского самоуправления получил письмо от Культурного объединения "Пардаугава", в котором говорится, что для репетиций любительских коллективов объединения не хватает помещений: по рабочим дням в их распоряжении только два помещения большой площади в центре культуры "Иманта", то есть большой и малый залы, а также еще четыре помещения поменьше. Этого явно недостаточно для функционирования одиннадцати любительских коллективов, из-за чего, помимо прочего, число их участников ограничено. В связи с этим объединение просит передать ему помещения Латвийского общества русской культуры.

Приняв во внимание письмо, Департамент собственности уведомил Латвийское общество русской культуры о расторжении договора с 31 декабря 2024 года.

Самоуправление сообщает, что общество не обращалось в департамент с просьбой предоставить другие помещения.

Если общество придет к выводу, что для него подходят другие помещения, которые сейчас не нужны для выполнения функций самоуправлений и могут быть использованы для нужд общества, вопрос передачи помещений будет подготовлен к рассмотрению в думе.

Список свободных помещений, которыми располагает Департамент собственности, доступен в интернете по адресу: id.riga.lv/izsludinatasizsoles/brivotelpusaraksts.