Латвийским птицефермам грозит судьба сахарных заводов: «Неаткарига»

Что же беспокоит птицеводов? Заполонение рынка яйцами из Украины – более дешевыми, потому что им не надо соблюдать производственные стандарты ЕС, а кроме того, они поступают в Латвию без пошлины.

Янис Гайгалс:

-Мы говорим, что это неравное отношение к нашим производителям, у которых гораздо более высокие требования и, следовательно, гораздо более высокие производственные затраты. Это нечестная конкуренция.

У нас есть ощущение, и это подтверждается многими фактами, что латвийские институты не в состоянии в достаточной степени защитить латвийских предпринимателей и латвийские интересы. Министерство иностранных дел не считает это актуальным, а латвийская позиция, которая представляется ЕК, не учитывает мнение Министерства земледелия.

Парадокс, который никто не может толком объяснить: Балтия - единственное место в Европейском союзе, где в магазинах продаются такие яйца третьего мира, а причем их доля на латвийском рынке в десять раз больше, чем где бы то ни было.

Официальные данные Евростата показывают, что в Латвии и Польше объем этого импорта одинаков - чуть более 14 % от всего импорта, поступающего в Евросоюз. Однако латвийский рынок в 20 раз меньше польского.

По сути, это означает, что мы, как страна, стреляем себе в ногу.

Следующий момент касается потребителей. Более 20 антибиотиков и других лекарств были запрещены в ЕС. Они не могут быть использованы в птицеводстве в странах ЕС. В тот момент, когда со стороны ЕС нет механизма контроля за тем, используются они или нет, мы не можем знать, что происходит с продукцией третьих стран, потому что эти вещества уже используются для того, чтобы сделать производство более эффективным.

С середины 2022 года на этот украинский импорт нет никаких пошлин. Разница в цене составляет 50%. Страны третьего мира - это другое экономическое пространство с другой стоимостью рабочей силы, в результате чего товары, которые в 2-2,5 раза дешевле, с гораздо более низкой ценой продажи, в огромных количествах неограниченно поступают в Латвию.

Все больше людей в Европе начинают честно говорить, что эти меры, которые были упрощены во имя идеи, что это поддержит Украину экономически, на самом деле позволяют некоторым украинским олигархам обогащаться за счет войны. И это касается не только яиц, но и мяса птицы, зерна и других продуктов.

Ситуация ухудшается, и это не может продолжаться бесконечно в долгосрочной перспективе.

-Почему же мы не можем защитить свой рынок? ПВС идет в супермаркет, берет картонные коробки с надписью «яйца из стран, не входящих в ЕС» и проводит полный цикл анализа этих яиц. Предполагаю, что многие показатели будут существенно отличаться, например, по остаткам лекарств. В таком случае мы можем сказать: уважаемые импортеры, заберите свои яйца и съешьте сами - они не пригодны для нашего рынка! Это вариант?

Марис Балодис:

-Это уже делается в рамках соответствующих ресурсов. Есть отдельные программы, созданные для пограничного контроля. Одна из таких программ, в рамках которой проводится 300-400 различных тестов, берутся образцы, но это стоит сотни тысяч евро. Например, в прошлом году было взято более 70 различных проб из импортных яиц, не только из третьих стран, но и из других стран ЕС. В однмо случае были выявлены остатки [лекарств], но это были литовские яйца. На самом деле, не так-то просто найти что-то при ограниченном количестве образцов. Так что все зависит от того, сколько мы вкладываем в лабораторный контроль.

Янис Гайгалс:

-Мы не предлагаем проверять все подряд. У Ассоциации были, в принципе, и другие предложения по решению подобной проблемы. Если мы видим, что одна из причин - отсутствие импортной пошлины, что все это искажает рынок, создает нечестную конкуренцию, то мы должны ввести импортную пошлину, которая выровняет условия и предотвратит нечестную конкуренцию.

Если вы хотите поддержать Украину экономически, тогда верните все деньги от импортной пошлины украинскому правительству, но не кормите олигархов! Это было бы справедливо и по отношению к Украине, и по отношению к нашим производителям.

-Украинское нашествие яиц и птичьего мяса в Европе - это не только латвийская проблема. Я предполагаю, что польские производители тоже не в восторге от этого - как они решают эту проблему?

Янис Гайгалс:

-Вопрос, который остается без ответа, - почему эти яйца, о которых мы не знаем, в каких условиях они были произведены и чей метод производства не соответствует стандартам ЕС, не появляются больше нигде в торговых сетях, кроме как в Балтии, особенно в Латвии.

Марис Балодис:

-Одна из версий заключается в том, что они просто не могут позволить себе продавать своим гражданам продукцию, которая маркируется как не соответствующая требованиям благополучия.

-Почему они не могут себе этого позволить? Что произойдет? Пострадает ли репутация супермаркетов?

Марис Балодис:

-Я думаю, это вопрос репутации.

-Янис Гайгалс:

Мы определенно можем говорить о покупательной способности нашего населения и т. д., и самая низкая цена - это аргумент. У нас есть исследование SKDS, которое также показывает, что не менее 40 % покупателей предпочтут латвийский продукт, а не только яйца, даже если этот продукт дороже. Именно поэтому при существенной поддержке Министерства земледелия был реализован проект по указанию страны происхождения на этикетках цен. Изначально предполагалось использовать флаги стран, которые гораздо заметнее, а большинство сетевых магазинов еще не выполняют все требования закона, например, что указание страны происхождения должно составлять 30% от размера ценника. Страна по-прежнему указывается крошечными буквами, и ее трудно разглядеть.

-Но было сказано, что Латвия - единственная страна ЕС, где такие яйца можно купить в супермаркетах. Значит ли это, что ни в Литве, ни в Эстонии, ни в Польше, ни в Германии их нет?

Янис Гайгалс:

-Я говорил не про Латвию, а про Балтию. Но в Литве их примерно в пять раз меньше, чем в Эстонии. По какой-то причине наша доля выше.

-Из-за политики супермаркетов?

Янис Гайгалс:

-Я бы сказал, что это своего рода двойная мораль со стороны сетевых магазинов. С одной стороны, они объявляют, что с 2025 года не будут продавать яйца от кур, содержащихся в клетках, и в то же время вовсю рекламируют яйца по 99 центов. И зная, что они снесены в старых клетках советских времен, где куры содержатся почти в два раза плотнее, а условия содержания значительно хуже, чем в улучшенных клетках нового стандарта ЕС.

Я думаю, большинство людей не задумываются об этом, им важна цена. Но есть люди, которые покупают яйца по €2,40 или €2,60, потому что знают, что они снесены в амбаре или на свободном выгуле, хотя в остальном яйца ничем не отличаются.