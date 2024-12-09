Латвийский «Поток» на пути к Оскару: признание кинокритиков и кассовые сборы более 3,5 миллионов долларов

На этой неделе фильм, ранее показанный в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, начали демонстрировать в кинотеатрах других городов США. Как сообщает портал Animationmagazine.net, фильм, распространяемый артхаусным дистрибьютором Sideshow/Janus Films, в эти выходные показывали в 375 кинотеатрах США. По оценкам портала Deadline, кассовые сборы фильма за выходные составили 528 000 долларов США (499 000 евро), а общие мировые сборы достигли 3 554 271 доллара США (3 369 893 евро).

Ранее сообщалось, что анимационный фильм Зилбалодиса «Поток» был представлен в конкурсной программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля как единственный анимационный фильм, а на фестивале анимационных фильмов в Анси получил четыре награды, включая приз жюри и приз зрительских симпатий. С осени фильм демонстрируется в кинотеатрах многих стран мира.

В субботу «Поток» получил премию Европейской киноакадемии в категории «Лучший анимационный фильм». Кроме того, он номинирован на престижную премию зрительских симпатий Европейского парламента LUX, за которую можно проголосовать по всей Европе.

Фильм также удостоился награды Нью-Йоркского круга кинокритиков (NYFCC) как лучший анимационный фильм. NYFCC является старейшей группой кинокритиков в США и считается одним из главных ориентиров в сезоне кинопремий. С 2009 года, за редким исключением, отмеченные ими фильмы попадали в список номинантов на «Оскар».

«Поток» — это история, созданная в технике 3D-анимации, об индивидуалисте Коте, который во время большого наводнения вынужден покинуть свой дом и укрыться на небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом, необитаемом людьми мире, Коту приходится менять свои привычки и сотрудничать с Собакой, Капибарой, Лемуром и Птицей.

Творческая команда фильма включает режиссера, продюсера, сценариста и художника Гинта Зилбалодиса, продюсера и соавтора сценария Матиса Кажу, продюсеров Рона Дианса и Грегори Залкмана, звукорежиссера Гурвала Койк-Галласа, главного аниматора Лео Сили-Пелисье, композиторов Зилбалодиса и Рихарда Залюпе, а также художников по визуальным эффектам Константина Вишневского и Мартиньша Упитиса.