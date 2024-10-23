Латвийский государственный радиотелецентр готов принять финансовое участие в выкупе акций «Tet»

Озолс сказал, что LVRTC готов предложить значительную часть необходимого финансирования, а также"у компании есть свободные ресурсы, которые она с удовольствием инвестирует в сектор информационно-коммуникационных технологий".

На данный момент речь не идет о глубоко разработанных сценариях, но переговоры на стратегическом уровне ведутся, добавил Озолс.

В дискуссии принимают участие Озолс, председатель комиссии Сейма по народному хозяйству Скайдрите Абрама, председатель правления Латвийской ассоциации информационно-коммуникационных технологий Андрис Мелнудрис и директор по инфраструктуре широкополосного доступа ООО "Bite Latvija" Дмитрий Никитин.

Уже сообщалось, что 16 июля этого года правительство на закрытом заседании согласовало дальнейшие сценарии переговоров с телекоммуникационной компанией "Tet" и вторым акционером "Latvijas mobilais telefons" (LMT) - "Telia".

На тот момент для "Tet" и "LMT" действует сложная схема управления, об изменении которой акционеры - Латвийское государство и "Telia" - до сих пор не могли договориться.