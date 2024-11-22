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Латвийские военные оказались под ракетным обстрелом: по базе миротворцев ООН в Ливане нанесен удар

Редакция PRESS 22 ноября, 2024 20:38

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В результате нападения на базу миротворцев ООН в Шаме, Ливан, латвийские военные, находящиеся на службе в этом регионе, не пострадали. Об этом сообщили агентство LETA и министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

По базе миротворцев ООН были выпущены две ракеты, в результате чего ранения получили четверо итальянских военнослужащих, подтверждают в Министерстве обороны Италии.

"Я осуждаю нападения на миссию ООН и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим!" - заявил министр обороны Андрис Спрудс на своей странице в социальной сети Х. Он также подтвердил, что на этой базе служат военные из Латвии и они не пострадали.

В Латвии ранее было принято решение увеличить численный состав миссии ООН в Ливане до 30 военнослужащих. В интервью Латвийскому телевидению Спрудс признал, что произошедшее — очень серьезный инцидент, но Латвия продолжит свое участие в миссии. Однако отправка новых солдат  и продолжение миссии в целом будет оцениваться как на уровне латвийского правительства, так и в тесном сотрудничестве с союзниками.

Премьер-министра Италии Джорджия Мелони заявила, что такие нападения "неприемлемы":

"Я еще раз повторяю, что такие нападения неприемлемы, и я снова призываю стороны на местах постоянно обеспечивать безопасность солдат UNIFIL и работать вместе, чтобы быстро выявить виновных", – акцентировала она.

Министерство обороны Италии также проинформировало, что две 122-мм ракеты попали в бункер на базе в деревне Чама и в помещение возле штаб-квартиры международной военной полиции, нанеся ущерб окружающей инфраструктуре. В результате взрыва разлетелось стекло, ранив четырех солдат, отметили в оборонном ведомстве.

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