Латвийские военные оказались под ракетным обстрелом: по базе миротворцев ООН в Ливане нанесен удар

ANO miera uzturēšanas spēku @UNIFIL_ bāzē Šamā, Libānā, pēc divu raķešu eksplozijas ievainoti četri Itālijas karavīri. Nosodu uzbrukumus pret ANO misiju un novēlu ievainotajiem ātru atveseļošanos! Bāzē dienesta pienākumus pilda arī @Latvijas_armija karavīri. Mūsu karavīri nav…— Andris Spruds (@AndrisSpruds) November 22, 2024
По базе миротворцев ООН были выпущены две ракеты, в результате чего ранения получили четверо итальянских военнослужащих, подтверждают в Министерстве обороны Италии.
"Я осуждаю нападения на миссию ООН и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим!" - заявил министр обороны Андрис Спрудс на своей странице в социальной сети Х. Он также подтвердил, что на этой базе служат военные из Латвии и они не пострадали.
В Латвии ранее было принято решение увеличить численный состав миссии ООН в Ливане до 30 военнослужащих. В интервью Латвийскому телевидению Спрудс признал, что произошедшее — очень серьезный инцидент, но Латвия продолжит свое участие в миссии. Однако отправка новых солдат и продолжение миссии в целом будет оцениваться как на уровне латвийского правительства, так и в тесном сотрудничестве с союзниками.
Премьер-министра Италии Джорджия Мелони заявила, что такие нападения "неприемлемы":
"Я еще раз повторяю, что такие нападения неприемлемы, и я снова призываю стороны на местах постоянно обеспечивать безопасность солдат UNIFIL и работать вместе, чтобы быстро выявить виновных", – акцентировала она.
Министерство обороны Италии также проинформировало, что две 122-мм ракеты попали в бункер на базе в деревне Чама и в помещение возле штаб-квартиры международной военной полиции, нанеся ущерб окружающей инфраструктуре. В результате взрыва разлетелось стекло, ранив четырех солдат, отметили в оборонном ведомстве.