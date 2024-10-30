Латвийская команда добилась признания в конкурсе Global Chef Challenge: за зелёное мышление

Латвийская команда успешно прошла европейский отбор в Римини в 2023 году, где участвовала в трех номинациях, но только в веганской категории достигла наивысших результатов, позволивших выйти в мировой финал, который прошел в Сингапуре с 23 по 25 октября 2024 года.

На соревновании в Сингапуре Латвию представлял шеф-повар Динарс Звидриньш из ресторана «Entresole», который в напряженной борьбе занял 4-е место, уступив третьему всего 0,7 балла. Его поддерживали помощник Агата Батрага и тренер Светлана Ришкова. На конгрессе Worldchefs присутствовали также президент Pavāru klubs/Latvian Chefs' Club Артурс Арницанс и член правления клуба Денис Перцатий.

Worldchefs (Всемирная ассоциация шеф-поваров) объединяет представителей 98 стран. Латвия вступила в ассоциацию в 2008 году и, после перерыва, вновь стала активным членом в 2014 году. С тех пор латвийский Клуб Поваров регулярно участвует во всех мероприятиях и соревнованиях Worldchefs.

Конкурс «Global Chef Challenge» — это мировое первенство среди шеф-поваров, которое проводится раз в два года и включает несколько категорий, таких как «Молодой шеф-повар», «Команда поваров» и «Кондитер». В этом году добавилась новая номинация — «Веган шеф».