Латвии выделено софинансирование ЕС в размере 120 млн евро для закупки бронетехники и систем ПВО

Как отметили в оборонном ведомстве, это решение особенно благоприятно для Латвии, поскольку в целом было поддержано пять проектов, и два из них - латвийские.

Софинансирование выделено из Европейской программы совместных закупок оборонной промышленности (EDIRPA), в рамках которой пяти проектам стран ЕС предоставлено в целом 300 млн евро.

В рамках программы межправительственного сотрудничества Латвии, Финляндии, Германии и Швеции 30 августа 2021 года было подписано соглашение о закупке бронетранспортеров "Patria" 6x6, в результате чего Латвия получит около 200 новых бронемашин. Производство этих бронетранспортеров также осуществляется в Латвии, отметили в министерстве.

В свою очередь системы ПВО средней дальности "IRIS-T" производства немецкой компании "Diehl Defence" вместе с Латвией закупят Австрия, Болгария, Германия, Словения, Эстония и Болгария. Стоимость латвийской части заказа составляет 600 млн евро.