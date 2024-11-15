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Латвии выделено софинансирование ЕС в размере 120 млн евро для закупки бронетехники и систем ПВО

© LETA 15 ноября, 2024 20:21

Новости Латвии 0 комментариев

Европейская комиссия выделила софинансирование для двух проектов по развитию военного потенциала Латвии - закупки бронемашин "Patria" 6x6 и систем противовоздушной обороны (ПВО) "IRIS-T". Софинансирование для каждой закупки составит по 60 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Как отметили в оборонном ведомстве, это решение особенно благоприятно для Латвии, поскольку в целом было поддержано пять проектов, и два из них - латвийские.

Софинансирование выделено из Европейской программы совместных закупок оборонной промышленности (EDIRPA), в рамках которой пяти проектам стран ЕС предоставлено в целом 300 млн евро.

В рамках программы межправительственного сотрудничества Латвии, Финляндии, Германии и Швеции 30 августа 2021 года было подписано соглашение о закупке бронетранспортеров "Patria" 6x6, в результате чего Латвия получит около 200 новых бронемашин. Производство этих бронетранспортеров также осуществляется в Латвии, отметили в министерстве.

В свою очередь системы ПВО средней дальности "IRIS-T" производства немецкой компании "Diehl Defence" вместе с Латвией закупят Австрия, Болгария, Германия, Словения, Эстония и Болгария. Стоимость латвийской части заказа составляет 600 млн евро.

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