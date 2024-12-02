«Латгалия как свалка из-за фур!» Очередь на границе не рассасывается, дальнобойщики «оккупировали» Карсаву

Загаженные шоферами обочины, впечатляющая колонна тягачей - вот что первым бросается в глаза при приближении к Карсаве. Фуры на обочине припаркованы там, где это запрещено - прямо на сплошной линии разметки. Машины занимают немалую часть полосы на дороге, где всего по одной полосе в каждом направлении - при проезде мимо колонны, где разрешена скорость 90 км/ч разминуться с едущими по "встречке" уже рискованно. В это время года темнеет рано, а езда в темное время суток еще опаснее, потому что приходится остерегаться не только едущих навстречу, но и надо успеть заметить шоферов, вышедших из кабин, чтобы размяться.

Дальнобойщики, с которыми пообщались журналисты "Без табу", рассказали, что выбрали Карсаву в качестве места базирования на время ожидания своей очереди потому, что здесь есть необходимая для жизни инфраструктура. Недовольно не только местное население, но и сами водители фур, так как они не чувствуют себя в безопасности на обочине из-за проезжающих мимо машин. Условия в приграничье дальнобойщики называют нечеловеческими. Туалетов слишком мало, помыться негде - все это усложняет жизнь, если приходится стоять в очереди пару недель.

Чтобы ожидание в очереди не было столь мучительным, многие шоферы на фурах въезжают в город, делают покупки в магазине и возвращаются обратно в колонну, а часть из них так и поселилась в центре Карсавы, который битком набит фурами. Шоферы болтают между собой, готовят еду и занимаются другими бытовыми делами. Местных жителей все это приводит в бешенство.

Вот что сказал журналистам житель Карсавы по имени Юрис: "Тут же они и спят, магазин рядом. Когда порядок наведут?! Ужас! Латгалия - как свалка из-за этих фур. Они заняли места даже у церкви - не подъехать. Порядочного хозяина нет тут!"

Съемочная группа заметила, что дальнобойщиков в центре Карсавы "воспитывает" муниципальный полицейский. Он говорит: "Каждый день с этим работаем. Их много, а нас сколько! У нас ограничены ресурсы, есть и другие вызовы, по которым надо работать. Стараемся, как можем!"

В городской управе выразили недовольство этой ситуацией, подчеркнув, что неправильно перекладывать решение назревшей проблемы с фурами на плечи приграничных самоуправлений. В центре городка вскоре планируется установить дорожные знаки, запрещающие стоянку грузовых автомобилей. Впрочем, местная власть считает, что проблему это не решит, так как эти фуры пополнят и без того длинную и опасную колонну за городом.

Жители Карсавы заявляют, что государство давно уже должно было решить кризис с грузовиками и наконец-то внедрить электронную очередь, которая уже давно "маринуется". Используя этот инструмент, водители могли бы бронировать места и подъезжать к границе тогда, когда придет их черед. Не помешали бы и большие благоустроенные стоянки вблизи границы. В Карсаве имеется всего одна стоянка, куда шоферов приглашает частник, но она слишком тесна для всех.

С вопросами о возможных решениях для облегчения жизни обитателей приграничья редакция "Без табу" обратилась в Минсообщения, Latvijas Valsts ceļi и в Госканцелярию. Представители всех этих структур госуправления постеснялись посмотреть в глаза жителям Карсавы через объектив камеры "Без табу". В письменных ответах все проигнорировали вопрос о стоянках, но пообещали в следующем году обязательно внедрить электронную очередь.