Лангу давно пора прищучить: ЛР-4 и Ольга Князева против лангизаторов Латвии

В эфире программы «Открытый разговор» Латвийского радио 4 от 21 ноября ее ведущая Ольга Князева зачитала реплику слушателя — нелицеприятную для латышского языка. Затем она задала гостям студии вопрос, что делать, чтобы таких мнений было меньше. Но «интернет-доброжелатели» препарировали видеоряд эфира так, будто этот вопрос был собственными словами Ольги. Фрагмент был распространен в социальных сетях, в том числе и в X (ранее Twitter), и лег в основу направленной против Ольги массированной кампании травли.

«Я позвонила в Службу госбезопасности. Мне сказали, что это ненормально — то, что происходит. Они ждут заявление в полицию — и от меня, и от [Латвийского] радио. Заявления будут — на тех, кто создал это фейковое видео. (...) Это известный персонаж, который занимается распространением дезинформации. Я сказала Службе госбезопасности, что он занимается сознанным разжиганием ненависти. В СГБ пообещали, что разберутся с этим. Ждем заявления от руководства радио», — сказала Ольга Князева.

Latvijas Radio выступило в защиту Ольги, опубликовав заявление в социальных сетях, в котором подчеркивается, что конкретные слова вырваны из контекста и используются для очернения журналиста и радио, а также для раскола общества.

В эфире «Подробностей» Князева подчеркнула, что считает происходящее — целенаправленная кампания, направленная и против нее как журналиста, и против Латвийского радио: «В ролике [на YouTube] вопрос слушателя вырван из контекста, и как цитата приписан мне. Я тогда задала вопрос гостям студии, Денису Ханову и Филиппу Раевскису, поскольку в рамках цикла «Недоговорили» мы обсуждали самые неприятные и болезненные для общества вопросы. И, по сути, это и был такой вопрос от слушателя — как сделать так, чтобы люди сами хотели учить язык, а не учили из-под палки».

Князева сказала, что ощущает поддержку со стороны коллег с Latvijas Radio, но хотела бы, чтобы к дискуссии о том, как защитить журналистов от целенаправленного очернения, присоединились и высшие должностные лица государства: президент, премьер и депутаты Сейма, те, «от кого зависит решение вопроса, как такие проявления ненависти были уголовно наказуемыми».

На вопрос, чего бы она хотела добиться, Ольга Князева ответила: «Я бы хотела абсолютно четкого наказания виновных согласно закону. Есть нормы, которые они нарушили. И в законе четко прописано, что за это должно последовать».

Изучает юридические варианты решения ситуации и Latvijas Radio. Сейчас юристы это общественного СМИ оценивают, есть ли возможность использования правовых инструментов для решения вопроса с нападками на Ольгу Князеву, рассказала в эфире той же программы «Подробности» Анита Брауна, главный редактор Латвийского радио.

«Опыт Latvijas Radio и других СМИ, к сожалению, свидетельствует, что правовая защита в отношении журналистов, которых оскорбляют в интернете, не работает. Я сама весной подверглась нападкам в социальной сети “X”, написала два заявления в Госполицию. Оба были отклонены, поскольку стражи порядка не нашли в них состава преступления», — заявила Брауна.

Брауна рассказала, что состоит в рабочей группе при Министерстве культуры, где ищут способы, как защитить журналистов от очернения и лжи. Пока инструментов, на самом деле, немного: «У меня возникло ощущение, что в полиции не понимают проблемы. Наши правоохранители ее не осознают. Они говорят — пишите заявление. Но когда мы это делаем, реакции не следует. Достаточная ли у нас законодательная база, чтобы бороться с такими проявлениями? Я не юрист, но призвала компетентных коллег во время заседания рабочей группы оценить, хватает ли действующего законодательства для того, чтобы наказать людей, кто в интернете нападает на журналистов».

Она также призвала коллег, видя, когда кто-то из журналистов подвергается нападкам, не молчать, а говорить, что распространять клевету — неприемлемо. «Чтобы звучал и голос здравого смысла. Но не все люди хотят вступать в такие дискуссии. И инструментов, как защитить журналистов, у нас мало», - признала Анита Брауна.

Комментарий Press.lv:

Мы всецело солидарны с журналисткой Ольгой Князевой и ЛР-4. Поддерживаем их целиком и полностью.