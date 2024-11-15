Неужели ловят только Яниса, который продал Петерису стул"?
"Резекне по-прежнему - как паРашка! - Пишет поэтесса Лиана Ланга на своей станичке в Фейсбук. Для тех, кто не в курсе, так Лиана и ее соратники называют Российскую федерацию. - В Даугавпилсе продают чебурашек - символ российской войны в Украине, а в Резекне предлагают конфеты paRaška. Все это есть в Facebook. Но куда смотрит Служба государственных доходов?
Неужели ловят только Яниса, который продал Петерису стул"?
На территории коммунальных кладбищ в Даугавпилсе строят крематорий — это инициатива частной компании. Предполагается, что стройку закончат в 2026 году. У входа на кладбище появится комплекс, связанный с ритуальными услугами. Кроме крематория будет зал прощания и колумбарий — место хранения урн с прахом, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.
На территории коммунальных кладбищ в Даугавпилсе строят крематорий — это инициатива частной компании. Предполагается, что стройку закончат в 2026 году. У входа на кладбище появится комплекс, связанный с ритуальными услугами. Кроме крематория будет зал прощания и колумбарий — место хранения урн с прахом, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.
Концерт звезды мирового масштаба для Латвии — настоящее событие. Но нередко, чтобы услышать любимого исполнителя — приходится ехать в соседние Литву или Эстонию, потому что нашу страну артисты стадионного уровня предпочитают обходить стороной. В чём причина? - В этом пробует разобраться LSM+.
Концерт звезды мирового масштаба для Латвии — настоящее событие. Но нередко, чтобы услышать любимого исполнителя — приходится ехать в соседние Литву или Эстонию, потому что нашу страну артисты стадионного уровня предпочитают обходить стороной. В чём причина? - В этом пробует разобраться LSM+.
Отвечая на вопрос ведущей программы «Открытый разговор» на Латвийском Радио-4, разделяет ли он русский язык и Российскую Федерацию/Владимира Путина, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол сказал, что лично он не склонен смешивать политиков и языки, сообщает LSM+.
Отвечая на вопрос ведущей программы «Открытый разговор» на Латвийском Радио-4, разделяет ли он русский язык и Российскую Федерацию/Владимира Путина, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол сказал, что лично он не склонен смешивать политиков и языки, сообщает LSM+.
На самых высоких телерадиобашнях по всей стране в пятницу подняты государственные флаги, сообщается на сайте Латвийского государственного центра радио и телевидения.
На самых высоких телерадиобашнях по всей стране в пятницу подняты государственные флаги, сообщается на сайте Латвийского государственного центра радио и телевидения.
При единственном государственном языке в Латвии - латышском - русский мат как-то незаметно выпал из правового поля. Им активно пользуются, но нецензурными эти слова не считаются. "Рассматривая дела своих подзащитных, в Объединении юристов Латвии заметили этот казус уже несколько лет назад, и сразу же обратились за справкой в Госагентство латышского языка", - рассказал председатель правления этой общественной организации Рихард Бунка. И поделился одной любопытной историей из практики юристов.
При единственном государственном языке в Латвии - латышском - русский мат как-то незаметно выпал из правового поля. Им активно пользуются, но нецензурными эти слова не считаются. "Рассматривая дела своих подзащитных, в Объединении юристов Латвии заметили этот казус уже несколько лет назад, и сразу же обратились за справкой в Госагентство латышского языка", - рассказал председатель правления этой общественной организации Рихард Бунка. И поделился одной любопытной историей из практики юристов.
Учитывая, что выделенное и еще потенциально доступное финансирование Европейского союза (ЕС) на проект Rail Baltica, скорее всего, не покроет все расходы по строительству первого этапа проекта в Латвии, рассматривается возможность взять кредит в размере не менее 1 миллиарда евро. Об этом в передаче Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? заявил советник премьер-министра Эвики Силини по вопросам фондов ЕС Интс Далдерис, пишет LSM+.
Учитывая, что выделенное и еще потенциально доступное финансирование Европейского союза (ЕС) на проект Rail Baltica, скорее всего, не покроет все расходы по строительству первого этапа проекта в Латвии, рассматривается возможность взять кредит в размере не менее 1 миллиарда евро. Об этом в передаче Латвийского телевидения Kas notiek Latvijā? заявил советник премьер-министра Эвики Силини по вопросам фондов ЕС Интс Далдерис, пишет LSM+.
Всё больше жителей Латвии жалуются на систему электронных рецептов, пишет la.lv. И ситуации возникают самые разные. Национальная служба здравоохранения прокомментировала отдельные случаи.
Всё больше жителей Латвии жалуются на систему электронных рецептов, пишет la.lv. И ситуации возникают самые разные. Национальная служба здравоохранения прокомментировала отдельные случаи.