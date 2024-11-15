"Резекне по-прежнему - как паРашка! - Пишет поэтесса Лиана Ланга на своей станичке в Фейсбук. Для тех, кто не в курсе, так Лиана и ее соратники называют Российскую федерацию. - В Даугавпилсе продают чебурашек - символ российской войны в Украине, а в Резекне предлагают конфеты paRaška. Все это есть в Facebook. Но куда смотрит Служба государственных доходов?