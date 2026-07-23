Гражданский закон предусматривает возможность заключения договора пожизненного содержания (статьи 2096–2106), по которому одна сторона передает другой имущественную ценность, например квартиру, а взамен получает содержание на весь период жизни.
Что входит в содержание
Под содержанием в понимании закона обычно понимаются обеспечение жильем, питанием, одеждой и уходом. Конкретный объем помощи может быть подробно оговорен сторонами в договоре и в зависимости от жизненной ситуации получателя включать также практическую помощь в быту, приобретение лекарств, сопровождение на прогулке и при визите к врачу.
Жильё и право проживания
Закон предусматривает обязанность обеспечить получателя содержания жильем как элементом содержания, однако конкретный способ исполнения этой обязанности определяется соглашением сторон и условиями договора, включая вопрос о предоставлении проживания в конкретном жилом помещении либо ином месте проживания.
Поэтому, если получатель содержания хочет гарантировать себе право проживания именно в передаваемой недвижимости, такое право должно быть прямо предусмотрено договором и при необходимости оформлено как самостоятельное право пользования недвижимостью с регистрацией в Земельной книге.
Регистрация в Земельной книге и защита прав
При передаче недвижимого имущества по договору содержания в Земельной книге подлежит регистрации обеспечение прав получателя содержания, связанное с исполнением обязательств по договору. Это означает, что право собственности приобретателя обременяется обеспечением исполнения обязательства по содержанию, и соответствующая запись в Земельной книге обеспечивает публичную защиту интересов получателя содержания.
Иными словами, недвижимость переходит другому собственнику, но с официальной записью в Земельной книге, которая гарантирует, что он обязан содержать бывшего собственника.
Личный характер обязательства
Право на получение содержания носит личный характер и не может быть передано другому лицу. Это означает, что обязанности по уходу и содержанию связаны с конкретным лицом, принявшим на себя такие обязательства, и не могут быть произвольно переданы третьим лицам без изменения договора и согласия сторон.
Нарушение договора и последствия
В случае существенного нарушения обязательств со стороны лица, предоставляющего содержание, получатель содержания вправе требовать расторжения договора и возврата переданного имущества в порядке, предусмотренном законом. При этом получатель содержания не обязан возвращать уже полученное содержание.
Прекращение и расторжение договора
Договор прекращается со смертью получателя содержания, а также может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законом. Закон также защищает стабильность такого договора: он не может быть расторгнут только по причине того, что исполнение стало менее выгодным или более сложным для содержателя, либо по иным обстоятельствам бытового характера, прямо предусмотренным законом. При этом это не ограничивает право получателя содержания требовать защиты в случае ненадлежащего исполнения обязательств.
Практические рекомендации
Чтобы избежать споров в будущем, особенно важно максимально подробно определить в договоре объем ухода, помощи и порядок исполнения обязательств, а также обеспечить надлежащее оформление соответствующих записей в Земельной книге.
Заключение такого договора требует внимательной юридической подготовки, поэтому для его составления и оформления целесообразно обратиться к нотариусу или практикующему юристу.
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