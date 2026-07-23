Жильё и право проживания

Закон предусматривает обязанность обеспечить получателя содержания жильем как элементом содержания, однако конкретный способ исполнения этой обязанности определяется соглашением сторон и условиями договора, включая вопрос о предоставлении проживания в конкретном жилом помещении либо ином месте проживания.

Поэтому, если получатель содержания хочет гарантировать себе право проживания именно в передаваемой недвижимости, такое право должно быть прямо предусмотрено договором и при необходимости оформлено как самостоятельное право пользования недвижимостью с регистрацией в Земельной книге.