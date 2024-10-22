Курс сексуального воспитания для учителей: все-таки добровольно

Изначально Министерство образования и науки (МОН) предложило сделать этот курс обязательным. В то же время Латвийский профсоюз работников образования и науки (LIZDA) выступал против этого.

В марте МОН и Латвийский университет подписали договор о подготовке к 2024/2025 учебному году программы повышения профессиональной компетентности учителей . Содержание программы основано на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и ЮНЕСКО.

Программа обеспечит последовательный подход к развитию навыков и знаний учителей в области сексуального образования, что сделает его соответствующим современным требованиям, заявили в Министерстве образования, перечислив преимущества реализации программы.

Ожидается, что после завершения программы педагоги смогут предоставлять ученикам качественную, научно обоснованную и соответствующую возрасту информацию о сексуальном и репродуктивном здоровье, а также отличать надлежащее сексуальное поведение от вредного и действовать соответствующим образом.

Министерство образования подчеркивает важность бесед с учащимися о значении вопросов сексуального и репродуктивного здоровья в жизни человека, ответственных и уважительных отношениях, смене настроения, гигиене, первых отношениях, контрацепции, рисках и профилактике инфекций, передающихся половым путем, а также о медицинских, психологических и социальных аспектах прерывания беременности.

Чтобы обеспечить доступность и возможность бесплатного обучения для педагогов, программа будет размещена на бесплатной платформе обучения «skolo.lv» Национального центра образования, где педагоги будут самостоятельно изучать курс.

Программа будет утверждена к августу 2025 года. С 1 сентября 2025 года учителя смогут изучать программу онлайн на добровольной основе за счет государственного бюджета.

По окончании курса подтверждение о прохождении будет занесено в Национальную информационную систему образования.