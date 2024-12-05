Курс биткоина впервые превысил 100 тысяч долларов

Курс биткоина (BTC) утром в четверг, 5 декабря, впервые в истории превысил 100 тысяч долларов. По данным CoinMarketCap, цена первой криптовалюты обновила исторический максимум, выйдя на уровень 104 000 долларов. Абсолютный рекорд был зафиксирован на криптобиржах Coinbase и на Binance. Позднее BTC стал торговаться около $102,1 тысячи, за сутки он подорожал на 5,7 процента.

Общая капитализация рынка криптовалют выросла за сутки на 1,4 процента, до 3,82 трлн долларов. Общий объем торгов цифровыми монетами превысил 480 млрд долларов.