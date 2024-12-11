Курьеры доставки еды должны зарегистрироваться в ПВС до февраля

Она отметила, что курьеры, которые не будут зарегистрированы в ПВС, после 1 февраля не смогут получить доступ к заказам на платформах доставки еды и не смогут заниматься доставкой еды.

Представитель ПВС также упомянула, что служба сейчас получает примерно 20 заявлений от курьеров в день.

По сведениям Гринберги, к настоящему времени в ПВС зарегистрировалось примерно 200 курьеров доставки еды.

Как сообщалось, министр земледелия Арманд Краузе (СЗК) и генеральный директор ПВС Марис Балодис в начале ноября приняли решение о том, что курьеры доставки продовольствия должны быть зарегистрированы в ПВС.

Все лица, планирующие заниматься доставкой продуктов питания и готовой еды конечному потребителю, должны заполнить бланк заявки, который можно найти на веб-сайте ПВС в разделе "Veidlapas", и лично или в электронной форме подать его в ПВС.

ПВС это учреждение государственного управления под надзором Министерства земледелия, которое осуществляет государственный контроль за оборотом продовольствия и отраслью ветеринарной медицины.