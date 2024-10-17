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Курьеров обяжут пройти курсы — не только латышского: министр

© Lsm.lv 17 октября, 2024 08:57

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Курьеры платформ по доставке еды Bolt Food и Wolt должны будут пройти санитарный минимум. Соответствующие поправки уже готовит Министерство земледелия. Однако эти курсы правил гигиены будут проходить на латышском языке, которым многие курьеры не владеют, сообщает LSM+ в новостном выпуске. 

Такие изменения стали планировать после этого скандального видео, на котором курьеры Bolt Food вскрывают упаковки с едой.

«Как министр я считаю, что это необходимо, потому что у нас в Латвии и в ЕС одни из самых высоких стандартов производства продуктов питания. В таком случае и доставка должна соответствовать этим стандартам», — сказал Министр земледелия Арманд Краузе.

На вопрос о том, должны ли курьеры сами искать курсы латышского или им их предложат, Краузе ответил: «Нет, мы не будем этим заниматься. Очень многие украинцы в Латвии живут пару месяцев, полгода, и уже умеют говорить на латышском. Как я понимаю, большинство из этих курьеров студенты. Если они студенты, они учатся в разных высших школах. И я не вижу причин, почему они не могут выучить латышский язык. Но это не наша проблема. Наша проблема — доставлять качественную еду».

Президент общества ресторанов Янис Ензис согласен, что такие курсы гигиены для курьеров нужны. Все остальные работники отрасли их уже проходят — это трехчасовые курсы, которые читает специалист.

«Я вижу решение, что кто-то им помогает с переводом на этих курсах. Потому что главная цель, наверное, не та, чтобы все курьеры индийского происхождения выучили латышский. Главная цель этого регулирования, чтобы были соблюдены требования по гигиене и санитарии», — сказал Янис Ензис.

В Bolt Food согласны с тем, что в отрасли нужны изменения. Здесь обещают начать регулярные проверки в ресторанах и, например, выдадут предприятиям специальные наклейки для упаковок с едой — чтобы их не так просто было открыть.

«У нас есть материалы на латышском и английском языках для обучения новых курьеров-партнеров работе на платформе, этическим принципам, общению с клиентами и другим аспектам. В то же время хочу напомнить, что курьеры-партнеры — это не сотрудники Bolt, а независимые поставщики услуг. По закону индивидуальный предприниматель — курьер, обязан владеть государственным языком на определенном уровне, чтобы обеспечить полноценное общение с получателями услуг», — прокомментировал руководитель Bolt Food в Латвии Кристап Пурвинскис.

В Фонде общественной интеграции говорят, что курьеры уже могут посещать курсы латышского бесплатно.

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