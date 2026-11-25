Один из читателей PRESS.LV поделился любопытным наблюдением. После того как он приобрел в магазине Rimi компактный зонт, ему пришла соответствующая реклама от китайской торговой интернет-платформы Temu.
«Это мне реклама пришла после того, как я купил в Rimi короткий зонт. Теперь вопрос: откуда Temu могла об этом узнать? Космические спутники? Вряд ли. Видимо, просто сливают инфу куда ни попадя», — предположил читатель.
Что о нас знает Rimi?
Любопытную информацию можно обнаружить в политике использования файлов cookie и аналогичных технологий интернет-магазина и мобильного приложения Rimi. Большинство из нас соглашаются со всем, даже не читая, лишь бы скорее скрылось навязчивое окно и можно было насладиться покупками. Однако компании обычно прямо и достаточно подробно объясняют, какие технологии могут использоваться для сбора информации о пользователях и в каких целях она применяется.
Файлы cookie, или, как их называют по-латышски, sīkdatnes, — это небольшие текстовые файлы, которые браузер сохраняет на компьютере, смартфоне или планшете пользователя при посещении интернет-ресурсов. Часть из них необходима для нормальной работы сайтов. Например, благодаря им интернет-магазин запоминает содержимое корзины, выбранный язык или настройки пользователя. Однако существуют и другие файлы cookie, предназначенные непосредственно для маркетинга и рекламы.
Кроме того, Rimi указывает, что и в мобильных приложениях могут использоваться аналогичные технологии: программные модули (SDK), идентификаторы устройств, рекламные идентификаторы, аналитические события, пиксели и другие инструменты, которые сохраняют информацию на устройстве пользователя или получают доступ к уже имеющимся на нем данным.
Информация может передаваться другим компаниям
Особый интерес представляет раздел политики Rimi, посвященный определению целевой аудитории и рекламе.
«Файлы cookie для таргетинга и рекламы, а также аналогичные технологии используются для предоставления рекламного или маркетингового контента, который может в большей степени соответствовать вашим интересам, ограничения количества показов одной и той же рекламы, а также оценки эффективности рекламных кампаний путем отслеживания ваших кликов», — говорится в документе.
При этом компания прямо указывает, что реклама может демонстрироваться пользователю не только на сайте Rimi или в мобильном приложении торговой сети, но и на других интернет-ресурсах.
«Реклама может отображаться на нашем сайте, в мобильном приложении или на других ресурсах, в том числе после того, как вы покинули наш сайт или прекратили пользоваться мобильным приложением. Эти файлы cookie и аналогичные технологии собирают информацию для определения целевой аудитории и в рекламных целях, а также отслеживают ваши действия как на нашем сайте или в мобильном приложении, так и на других сайтах и в мобильных приложениях».
Но самое интересное заключается в том, что соответствующие технологии зачастую предоставляются сторонними компаниями.
«В большинстве случаев такие файлы cookie или аналогичные технологии предоставляются третьими сторонами, чьи продукты или инструменты мы интегрировали в наш сайт или мобильное приложение. Таким образом, эти третьи стороны могут получать данную информацию и использовать ее в собственных целях в соответствии со своими политиками конфиденциальности», — предупреждает Rimi.
Среди поставщиков рекламных файлов cookie в предоставленном перечне фигурируют, в частности, Google и YouTube. Более того, в отдельном разделе, посвященном технологиям третьих сторон, Rimi признает, что объем собираемой ими информации может выходить за рамки потребностей самой торговой сети.
«В некоторых случаях информация, которую они собирают для собственных целей, может превышать объем информации, необходимый для наших целей», — говорится в документе. Таким образом, возможность получения сторонними компаниями информации о действиях пользователей сайта и мобильного приложения предусмотрена самой политикой использования файлов cookie.
А что насчет карт лояльности?
Современные программы лояльности позволяют торговым сетям собирать достаточно подробную информацию о покупательских привычках клиентов. Если покупатель регулярно предъявляет на кассе карту клиента, торговая сеть технически может связать с его учетной записью в мобильном приложении историю покупок в магазинах, предпочтения в выборе товаров и суммы расходов.
Такая информация представляет значительную ценность для маркетинга. Она позволяет формировать индивидуальные предложения, предоставлять персональные скидки и прогнозировать потребности покупателей. Если для обработки этих данных в мобильном приложении используются технологии cookie, предоставленные третьими сторонами, то они технически в обобщенном виде могут использовать их, согласно своей политике сотрудничества со сторонними рекламодателями. Об использовании файлов cookie нас также честно предупреждают при первом входе в приложение магазина. Но кто же их читает?
Как реклама узнает о наших желаниях?
Впрочем, вовсе не обязательно, что о желании прикупить зонт реклама в социальных сетях узнала именно из истории покупок в магазине. За современной персонализированной рекламой стоит целая индустрия, получившая название AdTech — технологии цифровой рекламы. Помимо таких гигантов, как Google, Meta, Microsoft и Amazon, в ней работают десятки специализированных компаний — Criteo, LiveRamp, Quantcast, RTB House, The Trade Desk и другие.
Обычный пользователь интернета может даже не подозревать об их существовании, однако их технологии позволяют собирать и сопоставлять данные о поведении людей в цифровой среде, формировать рекламные аудитории и прогнозировать покупательские интересы.
Практически каждое действие человека в интернете оставляет цифровой след. Рекламные алгоритмы могут анализировать поисковые запросы, посещенные сайты, просмотренные товары, подписки, клики, приблизительное местоположение и даже время, проведенное за просмотром определенного видеоролика. Даже время года может повлиять на ту рекламу, которую вам показывают. Тут не нужно обладать Искуственным Интеллектом или доступом к персональным данным, чтобы догадаться — в осеннюю пору, когда почти все время идет дождь, зонты будут пользоваться особым спросом и интересом.
Причем пользователю необязательно ставить лайки или оставлять комментарии. Даже продолжительность просмотра того или иного контента может служить сигналом о его интересах. Постепенно формируется своеобразный цифровой портрет человека, на основании которого рекламные системы пытаются определить, какие товары и услуги могут его заинтересовать.
Посмотрел товар в одном магазине — увидел рекламу другого
На сайтах интернет-магазинов, новостных порталов, туристических компаний и других организаций могут быть установлены специальные инструменты отслеживания — рекламные пиксели. Например, Meta Pixel позволяет передавать рекламной системе информацию о действиях посетителей сторонних сайтов: о просмотре товаров, добавлении их в корзину или совершении покупки. Аналогичные технологии предлагают Google, TikTok и другие рекламные платформы.
Представим, что человек посетил сайт интернет-магазина и посмотрел несколько моделей зонтов. Или набрал в гугле запрос: «Как правильно выбрать зонтик?» Даже если он ничего не купил, или прочитал только несколько советов, информация о его интересе к этому товару может быть использована для подбора рекламы.
В результате уже через несколько минут в Facebook или Instagram ему могут предложить аналогичный товар, в том числе от другого продавца. При этом рекламодателю необязательно знать имя человека или иметь доступ к полной истории его покупок. Достаточно того, что рекламная система отнесла пользователя к аудитории, потенциально заинтересованной в определенной категории товаров. Кроме того, современные рекламные алгоритмы способны не только анализировать прошлое поведение человека, но и прогнозировать его будущие действия.
Особенно пугают ситуации, когда реклама появляется после обычного разговора, а человек уверен, что ничего подобного в интернете не искал. Допустим, супруги за ужином обсуждали покупку зонта, а на следующий день один из них увидел соответствующую рекламу в социальной сети. Технически приложения, получившие доступ к микрофону, способны записывать звук. Однако убедительных доказательств того, что крупнейшие социальные сети систематически прослушивают бытовые разговоры пользователей для подбора рекламы, нет.
Существуют более простые объяснения. Например, один из супругов ранее интересовался зонтами в интернете — смотрел видео с обзорами модных моделей, интересовался стоимость или задержал взгляд на трендовом рилсе в соцсетях, а рекламная система использовала данные, позволяющие предположить связь между пользователями, и вот уже у них обоих вся лента пестрит зонтами всех цветов и вариантов.
Кроме того, человек мог и раньше видеть рекламу зонтов, но просто не обращать на нее внимания. Ежедневно мы сталкиваемся с огромным количеством рекламных объявлений, большинство из которых практически сразу забываем. Но стоит одному из них совпасть с недавним разговором или покупкой, как оно вызывает удивление и надолго остается в памяти.
Можно ли отказаться от такого отслеживания?
Полностью избавиться от сбора информации в интернете довольно сложно, однако ограничить его вполне реально. Для этого можно отказываться от необязательных рекламных файлов cookie при посещении сайтов, проверять разрешения мобильных приложений, ограничивать доступ к геолокации и микрофону, отключать персонализацию рекламы в настройках социальных сетей и пользоваться браузерами с защитой от отслеживания.
Жители Латвии, как и других стран Евросоюза, также имеют право получать информацию об обработке своих персональных данных в соответствии с Общим регламентом по защите данных (GDPR). В частности, человек может обратиться к компании с просьбой сообщить, какие персональные данные о нем хранятся, в каких целях они используются и кому передаются. Кроме того, он вправе возражать против обработки своих персональных данных в целях прямого маркетинга.
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