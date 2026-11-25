«Файлы cookie для таргетинга и рекламы, а также аналогичные технологии используются для предоставления рекламного или маркетингового контента, который может в большей степени соответствовать вашим интересам, ограничения количества показов одной и той же рекламы, а также оценки эффективности рекламных кампаний путем отслеживания ваших кликов», — говорится в документе.

При этом компания прямо указывает, что реклама может демонстрироваться пользователю не только на сайте Rimi или в мобильном приложении торговой сети, но и на других интернет-ресурсах.

«Реклама может отображаться на нашем сайте, в мобильном приложении или на других ресурсах, в том числе после того, как вы покинули наш сайт или прекратили пользоваться мобильным приложением. Эти файлы cookie и аналогичные технологии собирают информацию для определения целевой аудитории и в рекламных целях, а также отслеживают ваши действия как на нашем сайте или в мобильном приложении, так и на других сайтах и в мобильных приложениях».