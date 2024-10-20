Kultūršoks vs. Херманис: название Латвии «двухобщинным государством» — не нарушение: омбудсмен

23 сентября омбудсмен получил заявление, в котором было обращено внимание на высказывания о "двухобщинном государстве" в открытом письме Херманису, опубликованном на портале общественных СМИ Lsm.lv создателями программы Kultūršoks на ЛТВ. Заявитель просил дать оценку, не являются ли эти высказывания нарушением закона.

В результате было констатировано, что нарушение закона отсутствует. Публикация письма в разделе мнений не противоречит всеобщей стратегической цели общественных электронных СМИ - укреплять демократический строй, свободу слова и усиливать ощущение причастности к Латвии у латвийцев, развивать латышский язык и национальную культуру согласно Сатверсме, закону, о котором говорилось выше, и другим законам.

Омбудсмен отметил, что использованное создателями программы выражение "двухобщинное государство" не используется с намерением оспорить положения Сатверсме, в письме нет призывов против конституциональных основ государства.

Кроме того, содержание письма не создает никакой угрозы правам других людей, демократическому строю, правам на общественную безопасность, благополучие или нравственность, оно отражает мнение авторов, которое состоит в том, что необходимо выслушать и ту группу общества, которая общается на русском языке, и вступить в диалог с ней. В этой связи омбудсмен не признает такое обозначение (в данном контексте) антиконституционным утверждением. Если заявитель другого мнения, то он должен обратиться в правоохранительные органы, считает Апсалонс.

Так как омбудсмен не признает словосочетание "двухобщинное государство" в контексте письма антиконституционным утверждением, он на заявление не отреагировал.

Кроме того, омбудсмен не видит в тексте письма попыток свести латышскую нацию в качестве субъекта правовой политики к уровню этносоциологического сообщества. Признание существования различных этнических и национальных общин и их консолидирования в единый латвийский народ не угрожает исключительной роли латышской нации в Латвии как в национальном государстве, заявляет Апсалонс.