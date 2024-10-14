Куда ветер подует: электроэнергия в Балтии подешевела на 53%

В Латвии и Эстонии с 7 по 13 октября средняя рыночная цена на бирже Nord Pool была такой же, как и в Литве, сообщила в понедельник Litgrid.

"Хотя октябрь начался с крайне небольшого производства на ветряных электростанциях, на прошлой неделе их выработка в Литве и регионе Балтийского моря быстро выросла, что привело к снижению цен на электроэнергию", - отметила в своем заявлении руководитель отдела развития рынка Litgrid Аисте Красаускене.

По ее словам, октябрь обычно является одним из самых ветреных месяцев, но этот октябрь, скорее всего, станет исключением.

"Ветровые электростанции за первые 13 дней месяца произвели всего 90 ГВт-ч, в прошлом году за тот же период ветряные электростанции произвели 198 гигаватт-часов (ГВт-ч)", - пояснила Красаускене.

По данным Litgrid, потребление электроэнергии в Литве на прошлой неделе снизилось на 5% до 222 ГВтч, а местные электростанции обеспечили 57% потребностей страны. Было произведено 126 ГВтч электроэнергии – на 27% больше, чем неделю назад.

49% потребности страны в электроэнергии удовлетворялось за счет импорта, что на 19% меньше, чем на предыдущей неделе, или 148 ГВтч. 73% импорта пришлось на Скандинавию через соединение NordBalt, 8% были импортированы из Латвии, а оставшиеся 19% - из Польши.