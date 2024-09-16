Куда так разогнался? Водитель превысил скорость более чем на 100 километров в час

Водитель двигался по Валмиерскому шоссе в Коценской волости Валмиерского края со скоростью 192 км/ч, хотя максимальная разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 90 км/ч.

Согласно закону о дорожном движении, превышение скорости более чем на 70 км/ч может повлечь за собой штраф в размере от 1400 до 2000 евро, а также лишение водительских прав на срок от 12 до 36 месяцев.

Государственная полиция напоминает, что с сегодняшнего дня и до 22 сентября в странах-членах ЕС, в том числе и в Латвии, проходит ежегодная кампания "Дни безопасности ROADPOL", организованная Европейской сетью дорожной полиции "ROADPOL".