Куда поехать осенью и зимой: думаем вместе с профессионалами Реклама 27 сентября, 2024 12:51 Реклама

Город инков Мачу-Пикчу (Перу), водопады Игуасу (Бразилия), ледники (Аргентина), сафари

и Килиманджаро (Танзания), аквамариновые пляжи (Филиппины и Мальдивы), подводный водопад Маврикия — это места для небанальных туристических маршрутов! О новых направлениях, которые могут оказаться и вашей сказкой наяву, PRESS.LV рассказала директор департамента продаж Lattur Екатерина Чеме.

— Катя, разрешите поздравить вас и ваших коллег с профессиональным праздником: LATTUR — одно из наиболее известных турагентств Латвии с 33-летней историей работы и имеющих отличную репутацию. Первый вопрос традиционный: как прошел летний туристический сезон?

— Солнечно! Несмотря на то, что турецкие курорты подорожали, наши клиенты не изменили этому традиционному летнему отдыху.

Из европейских курортов в топе Греция, которая так многообразна, что можно ездить в эту страну каждый год и получать удовольствие и новые впечатления.

— Как вы разрабатываете маршруты в экзотические страны? В чем секрет успеха этих направлений?

— Никаких тайн — у нас как у профессионалов туризма есть эксклюзивная возможность использовать ресурсы лучших принимающих компаний, а также преференции различных платформ (недоступных для обычных пользователей Интернета). Не буду раскрывать все наши механизмы, но это большой труд, это посещение международных специализированных выставок и конференций.

Самое главное — это, конечно, забота о наших туристах и поддержка во время путешествия 24x7. Это касается и транспортной логистики, и обслуживания гидов на месте, и организации мероприятий по желанию клиентов хоть на Эйфелевой башне в Париже, хоть в джунглях Амазонки. Консьерж-сервис и обеспечение безопасности — это наши приоритеты.

В этом ведь и состоит наша работа: клиент должен расслабиться и получать яркие впечатления от путешествия, а не стрессовать от разных неприятных моментов. Последних, особенно в Африке, Азии и Латинской Америке, может оказаться немало, если вы отдыхаете, что называется, дикарем. Отдых в экзотических странах без поддержки турагентства может быть рискованным и более дорогостоящим.

— Вы упомянули Южную Америку. Это редкое и даже новое для Латвии направление тоже входит в портфель предложений вашего агентства?

— Несколько лет назад мы разработали (буквально прошли все собственными ногами) и сейчас предлагаем просто потрясающие, на мой взгляд, маршруты по Южной Америке. Это великолепные туры, охватывающие сразу несколько стран: Бразилию, Аргентину, Уругвай, Перу. А есть еще фееричная огромная Мексика и Карибы.

— Невероятно интересно! Можете чуть подробнее рассказать о новых маршрутах?

— Если я начну описывать наши предложения, нам не хватит целого дня для такого разговора. Поэтому буду предельно кратка в своих описаниях. Скажу, что мы продумали все так, чтобы человек получил представление о каждой стране, захватил карнавалы и праздники, а также побывал в нетуристических местах.

Например, вы можете оказаться в Бразилии на пляже Копакабана, на Сахарной Голове и увидеть Парад чемпионов. Мы рекомендуем посещение водопадов Игуасу в двух странах (Бразилии и Аргентине). Сильнейшие эмоции туристы получают у Глотки Дьявола — самого могучего из этих водопадов.

Впечатлений и, я даже сказала бы, перца туру добавляет Уругвай со столицей Монтевидео. Земля бесчисленных коров и гаучо. Уругвай иногда называют южноамериканской Швейцарией из-за удобных банковских законов и, конечно, из-за коров и вкуснейших стейков. В обязательном списке посещения — курорты департамента Мальдонадо. В Пунта-дель-Эсте стекаются на каникулы харизматичные бразильцы и аргентинцы, тут царит особая атмосфера, и сюда хочется возвращаться каждый год. За колониальный шарм в Уругвае отвечает утопающая в бугенвиллеях Колония-дель-Сакра­менто — в прошлом владение Португалии. Здесь надо просто бродить по улицам со старинными особняками и раритетными автомобилями, периодически заглядывая в винные бары под старинными сводами.

Перу — центр цивилизации инков, страна, от которой сердце любого путешественника начинается биться чаще. Мачу-Пикчу, Куско, Титикака — это калейдоскоп впечатлений. Одно из чудес Перу — удивительная кухня: японские иммигранты оказали ей неоценимую услугу, сделав одной из самых эклектичных кухонь мира. Инки всегда знали толк в удобстве и роскоши, а в современном Перу даже хайкинг по Священной долине может быть с ночевками в люксовых лоджах и бутик-отелях. Опасно? Нет, наши гиды проведут вас за руку, чтобы путешествие было легким и эмоционально насыщенным.

Как вы понимаете, я вообще ничего не рассказала о путешествиях, обозначила лишь какие-то жемчужинки этих бус под названием «путешествие по Южной Америке».

— А пирамиды майя вы включаете в маршрут?

— Мексика огромна. Мы включаем многое: Мехико, Паленке, Мериду. И обязательно Ушмаль, который по праву часто называют одним из самых красивых и изящных городов индейцев майя. Город строился под влиянием тольтеков и сейчас относится к материальному и культурному наследию человечества и находится под охраной ЮНЕСКО. У нас есть секрет, но мы так составляем программу, что наши туристы при желании поднимаются на все три пирамиды, где это разрешено. Осмотр пирамид снизу и подъем на вершину — это разные ощущения, которые потом сливаются в восторг от увиденного. У всех абсолютно.

Советую посетить подземные сеноты с их сталактитами, сталагмитами, подводными озерами, мистическими сводами и бесконечными лабиринтами — одну из основных достопримечательностей Карибского побережья Мексики. Такие уникальные сеноты можно увидеть только в Мексике и только на полуострове Юкатан!

— Да, это все очень интересно. Какие из осенне-зимних направлений вам самой больше нравятся?

— Все хорошо, были бы только время и возможности отдыхать! Чудесные эмоции дарят Мальдивы и Филиппины, Танзания и Маврикий, Перу и Карибы, Оман и Арабские Эмираты — все, остановите меня, иначе я не успею на встречу в офис!

— Но куда бы вы полетели прямо завтра?

— Мой личный фаворит — африканское сафари, так что я отправилась бы наблюдать за дикими животными.

Рассказать об Африке невозможно, как и забыть, если хоть раз вы это увидите. Потухший кратер вулкана, саванна и предгорья Килиманджаро — это настоящая «дикая планета».

Знаете, философ Ханна Арендт когда-то написала: «Любить жизнь гораздо проще, когда путешествуешь...» — и я с ней полностью согласна.

— Спасибо и удачи вам! Ждем новых рассказов о возможностях... любить жизнь. И еще раз — поздравляем самое первое частное турагентство Латвии с профессиональным праздником!

Беседовала Людмила ВЕВЕРЕ.