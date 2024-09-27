Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

Куда поехать осенью и зимой: думаем вместе с профессионалами

Реклама 27 сентября, 2024 12:51

Реклама

Город инков Мачу-Пикчу (Перу), водопады Игуасу (Бразилия), ледники (Аргентина), сафари
и Килиманджаро (Танзания), аквамариновые пляжи (Филиппины и Мальдивы), подводный водопад Маврикия — это места для небанальных туристических маршрутов! О новых направлениях, которые могут оказаться и вашей сказкой наяву, PRESS.LV рассказала директор департамента продаж Lattur Екатерина Чеме.

Директор департамента продаж LATTUR Катерина Чеме

— Катя, разрешите поздравить вас и ваших коллег с профессиональным праздником: LATTUR — одно из наиболее известных турагентств Латвии с 33-летней историей работы и имеющих отличную репутацию. Первый вопрос традиционный: как прошел летний туристический сезон?

— Солнечно! Несмотря на то, что турецкие курорты подорожали, наши клиенты не изменили этому традиционному летнему отдыху.

Из европейских курортов в топе Греция, которая так многообразна, что можно ездить в эту страну каждый год и получать удовольствие и новые впечатления.

— Как вы разрабатываете маршруты в экзотические страны? В чем секрет успеха этих направлений?

— Никаких тайн — у нас как у профессионалов туризма есть эксклюзивная возможность использовать ресурсы лучших принимающих компаний, а также преференции различных платформ (недоступных для обычных пользователей Интернета). Не буду раскрывать все наши механизмы, но это большой труд, это посещение международных специализированных выставок и конференций.

Самое главное — это, конечно, забота о наших туристах и поддержка во время путешествия 24x7. Это касается и транспортной логистики, и обслуживания гидов на месте, и организации мероприятий по желанию клиентов хоть на Эйфелевой башне в Париже, хоть в джунглях Амазонки. Консьерж-сервис и обеспечение безопасности — это наши приоритеты.

В этом ведь и состоит наша работа: клиент должен расслабиться и получать яркие впечатления от путешествия, а не стрессовать от разных неприятных моментов. Последних, особенно в Африке, Азии и Латинской Америке, может оказаться немало, если вы отдыхаете, что называется, дикарем. Отдых в экзотических странах без поддержки турагентства может быть рискованным и более дорогостоящим.

— Вы упомянули Южную Америку. Это редкое и даже новое для Латвии направление тоже входит в портфель предложений вашего агентства?

— Несколько лет назад мы разработали (буквально прошли все собственными ногами) и сейчас предлагаем просто потрясающие, на мой взгляд, маршруты по Южной Америке. Это великолепные туры, охватывающие сразу несколько стран: Бразилию, Аргентину, Уругвай, Перу. А есть еще фееричная огромная Мексика и Карибы.

— Невероятно интересно! Можете чуть подробнее рассказать о новых маршрутах?

— Если я начну описывать наши предложения, нам не хватит целого дня для такого разговора. Поэтому буду предельно кратка в своих описаниях. Скажу, что мы продумали все так, чтобы человек получил представление о каждой стране, захватил карнавалы и праздники, а также побывал в нетуристических местах.

Например, вы можете оказаться в Бразилии на пляже Копакабана, на Сахарной Голове и увидеть Парад чемпионов. Мы рекомендуем посещение водопадов Игуасу в двух странах (Бразилии и Аргентине). Сильнейшие эмоции туристы получают у Глотки Дьявола — самого могучего из этих водопадов.

Аргентина совершенно потрясающая страна — с аргентинским танго, шиком и роскошью «прекрасной эпохи» (Belle Époque). А еще с горами любых форм и расцветок, песчаными дюнами, эвкалиптовыми лесами, непроходимыми джунглями, морскими слонами и котиками, китами и пингвинами и просто марсианскими пейзажами!

Впечатлений и, я даже сказала бы, перца туру добавляет Уругвай со столицей Монтевидео. Земля бесчисленных коров и гаучо. Уругвай иногда называют южноамериканской Швейцарией из-за удобных банковских законов и, конечно, из-за коров и вкуснейших стейков. В обязательном списке посещения — курорты департамента Мальдонадо. В Пунта-дель-Эсте стекаются на каникулы харизматичные бразильцы и аргентинцы, тут царит особая атмосфера, и сюда хочется возвращаться каждый год. За колониальный шарм в Уругвае отвечает утопающая в бугенвиллеях Колония-дель-Сакра­менто — в прошлом владение Португалии. Здесь надо просто бродить по улицам со старинными особняками и раритетными автомобилями, периодически заглядывая в винные бары под старинными сводами.

Перу — центр цивилизации инков, страна, от которой сердце любого путешественника начинается биться чаще. Мачу-Пикчу, Куско, Титикака — это калейдоскоп впечатлений. Одно из чудес Перу — удивительная кухня: японские иммигранты оказали ей неоценимую услугу, сделав одной из самых эклектичных кухонь мира. Инки всегда знали толк в удобстве и роскоши, а в современном Перу даже хайкинг по Священной долине может быть с ночевками в люксовых лоджах и бутик-отелях. Опасно? Нет, наши гиды проведут вас за руку, чтобы путешествие было легким и эмоционально насыщенным.

Как вы понимаете, я вообще ничего не рассказала о путешествиях, обозначила лишь какие-то жемчужинки этих бус под названием «путешествие по Южной Америке».

 

— А пирамиды майя вы включаете в маршрут?

— Мексика огромна. Мы включаем многое: Мехико, Паленке, Мериду. И обязательно Ушмаль, который по праву часто называют одним из самых красивых и изящных городов индейцев майя. Город строился под влиянием тольтеков и сейчас относится к материальному и культурному наследию человечества и находится под охраной ЮНЕСКО. У нас есть секрет, но мы так составляем программу, что наши туристы при желании поднимаются на все три пирамиды, где это разрешено. Осмотр пирамид снизу и подъем на вершину — это разные ощущения, которые потом сливаются в восторг от увиденного. У всех абсолютно.

Советую посетить подземные сеноты с их сталактитами, сталагмитами, подводными озерами, мистическими сводами и бесконечными лабиринтами — одну из основных достопримечательностей Карибского побережья Мексики. Такие уникальные сеноты можно увидеть только в Мексике и только на полуострове Юкатан!

— Да, это все очень интересно. Какие из осенне-зимних направлений вам самой больше нравятся?

— Все хорошо, были бы только время и возможности отдыхать! Чудесные эмоции дарят Мальдивы и Филиппины, Танзания и Маврикий, Перу и Карибы, Оман и Арабские Эмираты — все, остановите меня, иначе я не успею на встречу в офис!

— Но куда бы вы полетели прямо завтра?

— Мой личный фаворит — африканское сафари, так что я отправилась бы наблюдать за дикими животными.

Рассказать об Африке невозможно, как и забыть, если хоть раз вы это увидите. Потухший кратер вулкана, саванна и предгорья Килиманджаро — это настоящая «дикая планета».

Знаете, философ Ханна Арендт когда-то написала: «Любить жизнь гораздо проще, когда путешествуешь...» — и я с ней полностью согласна.

— Спасибо и удачи вам! Ждем новых рассказов о возможностях... любить жизнь. И еще раз — поздравляем самое первое частное турагентство Латвии с профессиональным праздником!

Беседовала Людмила ВЕВЕРЕ.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро

Мир 18:54

Мир комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать
Загрузка

Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине?

Мир 18:44

Мир комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься

Важно 18:22

Важно комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

Читать

Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием

Важно 18:13

Важно комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы

Важно 18:10

Важно комментариев

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Читать

За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС

Бизнес 18:02

Бизнес комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать