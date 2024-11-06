Куда чаще всего летают пассажиры из Рижского аэропорта: огласили список

В октябре аэропорт обслужил 667 000 пассажиров, что на 7% больше, чем в октябре 2023 года.

Прямыми рейсами в октябре через Ригу летели более 531 000 пассажиров, что на 6% больше, чем в октябре прошлого года, а по сравнению с октябрем 2019 года количество пассажиров прямых рейсов увеличилось на 8%.

За десять месяцев этого года количество пассажиров прямых рейсов увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с десятью месяцами 2019 года - на 2%.

В этом году в Рижском аэропорту обслужено 53 100 рейсов.

Аэропорт сообщает, что в зимнем сезоне прямые рейсы из Риги выполняют 11 авиакомпаний, а количество прямых маршрутов превышает 80, что на 13 направлений больше, чем в зимнем сезоне прошлого года.

Самыми популярными направлениями из Риги в этом году являются Лондон, Хельсинки, Осло, Стокгольм и Таллинн.

По прогнозам аэропорта, к концу года общее количество обслуженных пассажиров превысит 7 млн.

В 2023 году Рижский аэропорт обслужил 6,631 млн пассажиров, что на 23,2% больше 2022 года (5,381 млн), но на 15% меньше, чем до пандемии в 2019 году (7,798 млн).