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Кто «вытоптал» 150 тысяч евро под памятником БТР в Кадаге: скандал

© LETA 1 ноября, 2024 12:02

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия по служебной проверке просила продлить срок проверки затрат на "военизированную скульптурную композицию" в Кадаге, сообщил в интервью "TV3" министр обороны Андрис Спрудс.

В установленный для завершения служебной проверки срок был подготовлен промежуточный отчет, в котором отмечается, что на реализацию проекта ушли годы. Изначально планировалось, что "скульптурная композиция" будет меньших размеров, ее стоимость три-четыре года назад оценивалась примерно в 20 000 евро, а в настоящее время выросла до 183 000 евро.

По словам Спрудса, стоимость выросла во многом потому, что была благоустроена большая территория вокруг объекта, на что и ушла основная часть денег. Сам объект обошелся примерно в 30 000 евро.

Спрудс повторил, что произошедшее ставит под сомнение обоснованность расходов Национальных вооруженных сил на эту композицию.

На просьбу назвать виновных Спрудс не откликнулся, отметив, что такая ситуация сложилась из-за сочетания людей и факторов. На данный момент нельзя говорить о каких-либо злоупотреблениях.

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В России объявили «нежелательной» ассоциацию игроков в «Что? Где? Когда?»

Мир 20:51

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Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.

Зарегистрированная в Лихтенштейне Международная ассоциация интеллектуальных игр поддерживает "иноагентов" и распространяет информацию, "дискредитирующую российские власти", сообщает Deutsche Welle, цитируя Генпрокуратуру РФ.

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Миллионы на вокзал Rail Baltica в Риге нашлись: чем пришлось пожертвовать для стройки века?

Важно 20:38

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Для настроения 20:35

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Важно 20:33

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По старинному методу: в Латвии прокладывают дороги из бревен и торфа

Для настроения 20:24

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Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

Используя старинный метод, в районе Эргли предприятие Latvijas valsts meži (LVM) строит необычную лесную дорогу. Это будет дорога из брёвен. Такой метод был выбран потому, что путь проходит через участки с торфяным слоем глубиной почти пять метров, что делает строительство других типов дорог невозможным. Строители говорят, что это тяжелая, но интересная работа, ведь такие решения встречаются редко, сообщает Латвийское телевидение.

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«Чиновники должны нести ответственность перед обществом – политически, финансово и юридически»: Лидака

Важно 20:16

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В программе TV24 “Preses klubs”, обсуждая ответственность латвийских чиновников за различные нарушения, медиа эксперт, член правления ассоциации «За легальный контент» Гунта Лидака заявила, что должны быть механизмы, которые каким-то образом заставят госчиновников отвечать за принятые решения, которые наносят ущерб государству.

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Почему в магазинах залеживаются латвийские ягоды и фрукты: расследование

Бизнес 20:09

Бизнес 0 комментариев

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В торговом центре мы наблюдали такую картину. На одной полке стояла в пластиковых упаковках латвийская малина и польская. Латвийской – несколько десятков упаковок, польской - две последние. И тут же купили и их... Почему же народ налегает на привозное и не спешит брать местное?

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