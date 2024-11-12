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Кто проштрафился? Налоговые поступления отстают от плана

© LETA 12 ноября, 2024 11:25

Новости Латвии 0 комментариев

За девять месяцев этого года собрано 10,74 миллиарда евро налоговых поступлений, что на 145,6 миллиона евро или 1,3% меньше, чем планировалось, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

В то же время налоговые поступления за девять месяцев 2024 года составили 672,2 млн евро или на 6,7% больше, чем за девять месяцев 2023 года.

В совокупном государственном бюджете налоговые поступления за девять месяцев этого года составили 10,114 млрд евро, что на 153 млн евро или 1,5% меньше запланированного.

В государственном бюджете налоговые поступления составили 8,378 млрд евро, что на 256,1 млн евро или на 3% меньше запланированного, в то время как в муниципальном бюджете налоговые поступления составили 1,736 млрд евро, что на 103,1 млн евро или на 6,3% больше запланированного.

В рамках государственной схемы фондированных пенсий налоговые поступления за девять месяцев составили 626,1 млн евро, что на 7,5 млн евро или 1,2% больше запланированного.

Подоходный налог с населения, налог на лотереи и азартные игры, налог на недвижимость, акциз на табачные изделия и налог на прибыль предприятий собраны за девять месяцев года в большем объеме, чем ожидалось, в то время как поступления других налогов отставали.

Поступления налога на добавленную стоимость за девять месяцев этого года составили 2,832 млрд евро, что на 5,5% меньше запланированного, а поступления подоходного налога с населения составили 2,033 млрд евро, что на 7,1% больше запланированного.

Поступления акцизов за этот период составили 897 млн евро, что на 4,8% меньше запланированного. Поступления налога на прибыль предприятий составили 604,8 млн евро, что на 0,5% больше, чем ожидалось, а поступления от налога на недвижимость составили 198 млн евро, что на 1,1% больше, чем ожидалось.

В целом в 2024 году планируется собрать 14,656 млрд евро налогов.

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