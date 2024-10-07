Кто покупает недвижимость в приграничных с Россией городах Балтии — и есть ли такие?

Журналисты медиаплатформы Current Time Baltija провели исследование рынка недвижимости Эстонии, Латвии и Литвы. Краутманис поделился некоторыми результатами.

Нарва, Эстония. Через реку - Россия

Нарва - третий по величине город в Эстонии. Население составляет около 50 тысяч человек. Граница с Россией находится в двух километрах.

Около трети жителей Нарвы - российские граждане. Многие из них привыкли жить на две страны - иметь квартиру в Эстонии, работать в России и наоборот. Каждый день тысячи людей пересекают пограничный мост - одни, чтобы навестить родственников в российском Ивангороде, другие - чтобы уехать навсегда.

Жить как раньше, когда граница была почти незаметна, уже невозможно, и многие обладатели российских паспортов продают свою недвижимость в эстонской Нарве. «Начались санкции против банков, межбанковские переводы стали сложнее, и когда ситуация с оплатой счетов за квартиру осложнилась, люди стали продавать», - говорит брокер и профессиональный оценщик Вадим Сениченков.

Покупатели - в основном местные жители. Желающих переехать в Нарву из других городов немного. Многих беспокоит близость к России - «опасное соседство» влияет на город в целом и на рынок недвижимости в частности. Любые новости о новых ограничениях в отношении России или возможном закрытии границы влияют на местный бизнес. «Люди устали от негативных новостей и неуверенности в будущем», - продолжает брокер. «Люди готовы тратить на себя, но не инвестировать в свое будущее».

Висагинас, Литва. Жить там намного дешевле

Висагинас находится на северо-востоке Литвы. Население составляет около 20 000 человек. Расстояние до Вильнюса - 150 километров, до границы с Белоруссией - около 10 километров.

Висагинас стал городом-спутником ныне закрытой Игналинской атомной электростанции. В начале 1980-х годов родители Александра Эйтминовича устроились на работу на Игналинскую атомную электростанцию (расположенную в семи километрах от жилых кварталов). Несколько лет назад Александр начал вести блог о Висагине. Он снимает простые истории - об особенностях городской жизни, о литовской кухне. Например, на его канале можно найти рецепт знаменитого литовского холодного борща или обзор литовских творожных сыров. Оказалось, что среди подписчиков Александра были люди, готовые переехать в Висагинас.

После закрытия АЭС городок атомщиков опустел, но в последние годы происходит обратное: люди стали покупать квартиры в этом районе. Жить здесь дешевле, чем в столице или других крупных городах, в окружении природы и со всей необходимой инфраструктурой. Типичный портрет новых иммигрантов - молодая семья с детьми и удаленная работа. В Висагинасе можно очень комфортно жить на вильнюсскую зарплату, говорит Александр.

Теперь о покупателях недвижимости в городе, рассказывает он: «Вчера мы продавали квартиру. Приехала пара из Вильнюса, купила квартиру и сразу спросила - подскажите, куда можно сходить за грибами?» Среди новых горожан не только вильнюсцы. С 2020 года, когда в Белоруссии прошли президентские выборы, сопровождавшиеся массовыми протестами и арестами, в Висагинас стали переезжать белорусы. Отсюда до белорусской границы меньше десяти километров, а жизнь дешевле, в отличие от столицы, Вильнюса. Город был построен для работников соседней Игналинской атомной электростанции. На момент строительства - пятьдесят лет назад - это был прогрессивный проект, с разными типами домов, малыми архитектурными формами и творческим подходом к перестройке рельефа и окружающей среды.

Даугавпилс, Латвия. Небольшое увеличение количества сделок

«В то время как во всей Латвии 2023 год закончился падением количества сделок, у нас был небольшой рост - на 2 % больше, согласно статистике. И в первом полугодии стабильность также осталась на уровне прошлого года», - говорит брокер Андрейс Хроловичс. Застройщики опасаются, что покупателей на новые жилые проекты просто не найдется, поскольку местные жители могут оказаться не в состоянии позволить себе квартиры по таким ценам.

На восточные города Латвии во многом влияет их близость к России и Белоруссии. Раньше такое соседство воспринималось как благо, и, например, Даугавпилс позиционировался как перекресток между Востоком и Западом, Россией и Европой. Но сегодня границы частично закрыты, торговля ограничена, действуют санкции. Россия и Белоруссия больше не выгодные партнеры, а потенциальные угрозы. Восточные регионы Балтии сейчас находятся в поисках новой идентичности - с акцентом на природу, экотуризм, историческое наследие, заключает «Настоящее время».