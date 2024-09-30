События от «Стабильности!» Кто не голосует ЗА русский язык? Реклама 30 сентября, 2024 11:40 Реклама

В этом тексте представлены только факты и результаты голосования. Люди должны знать и видеть, как некоторые партии цинично обманывают общественность врут и манипулируют информацией.

Фактически, сегодня, в политическую жизнь прочно вошла мода открытого вранья. Сложно сказать, на что расчитывают партии — то ли на то, что общественность не заметит итогов голосования, то ли, на то, что им удастся отвлечь внимание людей. К сожалению, эта новая «политика вранья» приносит хорошие плоды. Голосуй против людей, а им говори, что голосовал за них. Все просто! Ниже приводим итоги некоторых голосований в парламенте:

19.09.2024 состоялось голосование об запрете требования знаний русского языка на рабочем месте. Инициативу Национального объединения поддержали: LPV (Айнар Шлесерс), Единство, Зеленые, Прогрессивные и ОС. Против этого закона голосовала только «Стабильности!»

12.09.2024 - снова инициатива Национального объединение аннулировать в Латвии дипломы об образовании, полученные в России. И снова LPV (Айнар Шлесерс) сбежали с голосования, не выступив против, а Единство, Зеленые, Прогрессивные и ОС выступили в поддержку этой инициативы. Только депутаты «Стабильности!» снова смело голосовали против.

В тот же день 12.09.2024 национально настроенные политики требуют запретить белорусам заезжать в Латвии на своих автомобилях. Как уже не сложно догадаться, все политики, начиная от Айнара Шлесерса и до Национального объединения выступили «за» всеми, как говорят, руками и ногами. Против опять-таки, были только депутаты «Стабильности!»

В ситуации политической истерии, которая сложилась в Латвии сегодня, подобные предложения звучат пректически еженедельно. Уровень накала отнешений растет ужасающими темпами. Поэтому, сегодня как никогда, людям важно понимать, кто выступает за них не только на словах, но и делом, а кто нагло врет в глаза. Уже по результатам этих трех голосований становится понятно, кто декларировал на словах готовность стоять за интересы всего общества Латвии, но привычно свалился в русофобию и политику ненависти!

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