Кто на Рождество в Европу? Экс-министр предупреждает об опасности

Хотя риск в Латвии, как признает Гулбис, не так велик, как в других странах, излишняя осторожность не помешает.

-То, что уже произошло в западной цивилизации, чего мы в Латвии еще не испытали, — это прибытие мигрантов из Северной Африки и мусульманских стран. Мы не знаем, сколько там террористических ячеек, но я думаю, что их достаточно, а риски в Германии, Великобритании, Бельгии и Голландии высоки, как никогда, - говорит бизнесмен в Программе ТВ24 "Пресс-клуб".

"Где-то уже они сами - политики - виноваты в этом, та же политика Ангелы Меркель. Я знаю от наших служб безопасности, что риски для нас невелики и рождественские ярмарки не будут огорожены бетонными блоками, однако я бы призвал сограждан быть осторожными. Потому что, давайте помнить, что в Украине идет война, и что никто из нас не знает, что придумало ГРУ (Главное разведывательное управление РФ) в отношении Балтии».

Бывший министр внутренних дел признался, что сам неохотно посещает подобные мероприятия: "Мне вообще не нравятся такие большие людные места, и я предупреждаю своих родственников, чтобы они не ходили туда, потому что там самые большие риски как террористических угроз, так и других неприятностей".