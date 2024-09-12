Кто хочет записаться на июльский призыв СГО 2025 года? Принимаются добровольные заявки

Чтобы начать Службу государственной обороны 19 июля 2025 года, граждане Латвии в возрасте от 18 до 27 лет могут подать добровольную заявку до 20 ноября текущего года на единой рекрутинговой платформе "klustikaravirs.lv", предусматривают поправки к приказу, изданному министром обороны Андрисом Спрудсом.

На 11-месячную службу в Национальные вооруженные силы в июле 2025 года планируется призвать 830 человек. С учетом опыта прошлых призывов оборонной отрасли и динамики заявок добровольцев предполагается, что необходимое количество волонтеров достигнуто не будет и потребуется отбор по принципу случайности.

Для успешной организации процесса отбора на СГО изменена и дата проведения отбора по принципу случайности. Согласно приказу, изданному министром обороны, отбор недостающих призывников по принципу случайности состоится 26 ноября этого года.

Как сообщалось, 11-месячная СГО в июле 2025 года начнется в подразделениях Национальных вооруженных сил (НВС) в четырех пунктах: в механизированной пехотной бригаде сухопутных войск на военной базе в Адажи, во 2-й Видземской бригаде Земессардзе в Стамериене, в 3-й Латгальской бригаде Земессардзе в Лузнаве и в подразделении ВВС в Лиелварде.