Крышевал контрабандистов: в Латгалии задержан сотрудник Госполиции

Бюро внутренней безопасности установило, что офицер полиции поддерживал незаконный ввоз на таможенную территорию Латвии товаров, подлежащих таможенному оформлению, - сигарет без латвийских акцизных марок.

В то же время Бюро внутренней безопасности установило, что после ввоза сигарет в Латвию сотрудник Госполиции обеспечил сопровождение контрабанды через определенную территорию.

К должностному лицу были применены меры, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет занимать определенную должность в полиции.

В интересах следствия дальнейшая информация на данный момент не предоставляется.