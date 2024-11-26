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Крушение самолета в Вильнюсе могло быть гибридным инцидентом: МИД Германии

© LETA 26 ноября, 2024 07:45

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Крушение грузового самолета DHL в районе аэропорта литовской столицы могло быть несчастным случаем или «гибридным инцидентом» с участием посторонних лиц, заявила в понедельник министр иностранных дел Германии. 

«Теперь мы должны серьезно задаться вопросом, был ли это несчастный случай или еще один гибридный инцидент», - сказала журналистам Анналена Бербок на встрече министров иностранных дел стран „Большой семерки“ в Италии, имея в виду обнаруженный неделю назад обрыв телекоммуникационных кабелей в Балтийском море, который, по мнению официальных лиц, мог быть диверсией.

«В последнее время в Европе мы наблюдаем ряд гибридных атак, часто направленных против отдельных лиц и инфраструктуры, как подводной, так и материальной», - сказала она.

Понятие «гибридный» обычно используется для описания атак, которые не используют обычную военную тактику, а вместо этого включают, например, диверсии в отношении инфраструктуры или кибератаки.

После вторжения России в Украину в 2022 году европейские страны часто используют этот термин для описания действий против них, которые, по их мнению, исходят из Москвы.

Литовские ведомства пока не связали инцидент с самолетом в понедельник с недавними предполагаемыми диверсий.

Гражданин Испании погиб, еще один испанец, а также немец и литовец получили ранения, когда грузовой самолет DHL с экипажем из четырех человек разбился возле аэропорта в Вильнюсе в понедельник утром. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Самолет также задел в дом, в котором находились 13 человек, но все жильцы были спасены.

В связи с этим происшествием полиция столицы Литвы проводит досудебное расследование, свое расследование также проводят специалисты авиационной безопасности и DHL.

Самолет Boeing 737, упавший в понедельник утром примерно в километре от Вильнюсского аэропорта, принадлежал испанской авиакомпании Swift Air и использовался DHL для перевозки посылок. Самолет вылетел из немецкого города Лейпциг.

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