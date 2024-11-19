Кризисное пособие для граждан Украины будет увеличено. На сколько оно изменится?

Сейчас муниципальная социальная служба выплачивает гражданам Украины единовременное пособие в кризисной ситуации в размере 343 евро для взрослого человека и 240 евро на каждого ребёнка.

Лиепа пояснила, что это пособие, установленное Законом о поддержке украинских гражданских лиц, фиксировано, но по сути зависит от медианы минимального дохода, которая меняется каждый год. Соответственно, министерство ежегодно вносит предложения для корректировки размера пособия.

Таким образом, планируется, что в следующем году это пособие для взрослых составит 377 евро, а для детей — 264 евро, что означает увеличение на 34 евро для взрослого и на 24 евро для ребёнка.