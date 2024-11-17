Косуля на дороге, машина на крыше, но все живы: как приют для животных лишился транспорта в праздник

"Пока другие ходили на факельные шествия и ставили свечи в память защитников нашего народа, наши ловцы поехали на вызов, - написано на странице приюта в соцсети. - В поездках в темное время суток по незнакомым дорогам в самые отдаленные уголки сельской местности случалось всякое, но на сей раз мы считаем, что коллегам удалось спастись от верной смерти".

Машина приюта ехала по гравийной дороге, в месте, где дорога поворачивает, перед машиной внезапно выбежала косуля. Шофер затормозил, машина заскользила и слетела вниз по склону, вымощенному валунами, дважды перекувырнулась и приземлилась на крышу на обочине дороги. "Слава Богу, у людей в машине - ни царапины. Как утверждали профессионалы, в Volvo подумали о безопасности. Кузов выглядит как после камнепада, колесо отвалилось, но люди были в безопасности".

Водителю и пассажиру удалось выбраться из машины своими силами, косуля убежала по своим делам, ни одно живое существо не пострадало, но приют остался без транспорта, который ему необходим каждый день - и для подвоза кормов, и для доставки животных к ветеринарам.

В приюте подчеркивают, что машина была исправна и с водителем тоже полный порядок: техосмотр пройден два дня назад без единого замечания, шофер - профессионал, с большим наездом по латвийским дорогам. Просто так иногда случается.

Однако повседневные работы никто не отменял, и приюту срочно нужна машина, чтобы работа не останавливалась. Причем потребности у него весьма скромные - нужно не более 2000 евро, реквизиты для пожертвования указаны в "Фейсбуке".

По статистике Государственной лесной службы, за год машины сбивают сотни диких животных: в нынешнем году до октября зарегистрировано 1216 сбитых животных, являющихся объектом охоты, из них 722 косули, 129 благородных оленей и 128 лосей. За весь предыдущий год зарегистрировано 2021 сбитое животное, причем большинство именно в последние месяцы года - в октябре, ноябре и декабре.

(Иллюстративное фото.)