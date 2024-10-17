«Дигитализация сама по себе будет способствовать экономическому росту и конкурентоспособности. При этом игнорируется тот факт, что рост и конкурентоспособность возможны только при наличии ресурсов для производства, доступа к рынкам и социальному капиталу, включая предсказуемую и практичную государственную политику в области труда и предпринимательства. Цифровые услуги сами по себе не создают новой ценности - в лучшем случае они лишь улучшают организацию труда и помогают спросу найти предложение. Поэтому не превращайте средства в цель.

Дигитализация в Латвии будет успешной благодаря большим деньгам из фондов ЕС. Однако Латвии не хватает социального капитала, чтобы эффективно использовать поддержку ЕС: во-первых, здесь нет промышленных и инновационных экзосистем, где крупные и мелкие компании, исследовательские учреждения, социальные партнеры и т. д. работают вместе ради общей цели развития, со стратегией, которая обсуждается совместно и соответствует реальным интересам и возможностям.

В Латвии все направлено на создание структур «поглощения средств» вокруг единого распределительного органа, доступ к которым можно получить через обязательные платежи авторам утвержденных проектов. Более того, у каждой программы и сектора, претендующего на деньги ЕС, есть свой мирок с вертикалью власти: министерство - Европейская комиссия, но в самой Латвии между ними существует минимальная горизонтальная связь, например, между «колхозом» программ поддержки образования и латвийским цифровым «хабом» по программе «Цифровая Европа».

Сильная сторона Латвии – квалифицированная рабочая сила. Комментировать тут вообще нечего - всем известна об утечке мозгов из-за, мягко говоря, неясных перспектив по пенсиям, социальным гарантиям, налогам, чисто физической безопасности в ближайшем будущем и вообще по доходам от уплаченных налогов. Кроме того, даже подготовка программистов в латвийских вузах уже давно перестала быть конкурентоспособной на международном уровне, все зависит от личной инициативы, контактов, учебы и стажировок в зарубежных вузах и компаниях. Более того, ни транснациональные цифровые платформы, ни перспективные стартапы в секторе цифровых технологий, финансируемые венчурным капиталом, не гарантируют роста занятости и заработной платы. В последние пару лет тенденции в США были совершенно противоположными, а куда тут еще Латвии...

Говорят, что искусственный интеллект является настолько революционной технологией, что даже без предварительной подготовки и без каких-либо иных вложений, кроме программирования, он сразу принесет большие доходы бизнесу и большую экономию в государственном управлении.

Следует отметить, что даже в США до сих пор не доказано, насколько повысилась бы производительность, если бы вообще повысилась, благодаря внедрению приложений ИИ в компаниях, которые сами не предоставляют цифровые услуги, а работают в «традиционных» отраслях.

В принципе, конечно, машинное обучение можно использовать для сбора и анализа больших объемов данных. Есть также примеры успешной кастомизации товаров массового потребления путем объединения алгоритмов и 3D-печати. Однако от восторгов по поводу крика моды до экономического эффекта от этого еще очень далеко, поскольку приложения ИИ, если они представляют собой нечто большее, чем элементарный пилотный проект по сортировке пустой тары, требуют значительных капиталовложений, отдача от которых не гарантирована, а значит, не повышает цену акций компании на бирже (что позволило бы ей получить необходимый кредит от финансовых институтов). Короче говоря, даже американские компании не решаются инвестировать в генеративные приложения ИИ, потому что бизнес-кейс или микроэкономическое обоснование не очевидны.

Поскольку частный сектор не берет на себя ненужные риски, многонациональные цифровые компании подталкивают государственные администрации к тому, чтобы те заявляли о срочности повсеместного внедрения ИИ и в то же время следили за тем, чтобы множество данных, хранящихся в государственных органах, были доступны этим многонациональным частным компаниям в анонимной форме для обучения их генеративных моделей ИИ. В то же время в отсутствие данных для обучения моделей генерируются синтетические, нереалистичные данные. Концентрация рынка ИИ на обслуживании государственных учреждений, скорее всего, приведет к тоталитарному государственному контролю над населением по китайскому образцу, что, и конечно же, понравится правящим в Латвии потомкам осведомителей ЧК, несмотря ни на какие европейские требования...

В Латвии пропагандируется мнение, что генеративный ИИ общего назначения, такой как ChatGPT или OpenAI, можно использовать для создания осмысленных текстов на любую тему, тем самым экономя время на сбор и представление информации для профессионального использования, например, чтобы клепать стратегические документы в государственном управлении, а не только для выполнения домашних заданий школьниками.

В реальной жизни каждая конкретная потребность в приложении, например, для медицины, требует большой работы и большого количества ресурсов при сотрудничестве программистов и специалистов в соответствующей области, которые будут использовать соответствующую модель искусственного интеллекта для настройки параметров, моделировать и обеспечивать наиболее точный output, то есть результат.

Ни латвийские государственные органы, ни малые и средние предприятия не имеют средств, чтобы оплачивать, помимо прочего, огромное потребление электроэнергии, даже если бы они могли оплатить часы работы программистов и человеческой обратной связи, которые потребовались бы для разработки собственных специализированных приложений генеративного ИИ, коммерчески жизнеспособных и конкурентоспособных на рынке.

Поэтому все, что остается - это придать своей деятельности некую ауру необходимости и попытаться получить европейское финансирование для пилотных проектов или заставить национальные и местные власти поверить и купить продукты местных программистов на уровне электронного здравоохранения и т. д. Короче говоря, коррупция, а не конкурентоспособность, и все это за счет Европейского союза и латвийских налогоплательщиков - такова «бизнес-модель»".