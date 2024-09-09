Конца не видно? Когда закончат ремонты на дорогах столицы

Начался учебный год – в школах, колледжах, вузах, детских садиках. На улицах появилось много детей и молодежи, рижане вернулись из отпусков, дачники возвращаются на зимние квартиры. И... все дружно застряли на улицах любимого города.

Разумеется, ремонт улиц и дорог необходим - и постоянно. Но, очевидно, организаторам работ надо масштабно продумывать не только вопросы финансирования и распределения работ, но и то, как рижане будут ездить и ходить по дорогам столицы...

«Нет, ещё не готов»

Третье лето мучают улицу Слокас за Калнциема в Пардаугаве, а вместе с ней и жителей района, и тех, кто здесь работает, учится, кто транзитом проезжает в Иманту, Ильгюциемс. Сейчас идет, надеемся, завершающий этап, и водителям автотранспорта и автобусам вернут наконец-то полосу в направлении из центра. RIgas satiksme обещало, что работы в этой части улицы продлятся до конца августа.

Пока же (на 27 августа) каждый рабочий день - жуткая пробка на улице Мелнсила от Баложу до Кулдигас и Юрмалас гатве. И как результат – поездка, например, из центра на автобусе № 30 до Болдераи увеличивается на 20 минут, пассажиры троллейбуса № 25, спешащие с работы из центра домой в Ильгюциемс, тоже не попадают в привычное время к ужину.

Мы уж не говорим о постоянных запретах на проезд и проход (днем и ночью), связанных со строительством нового железнодорожного вокзала и железной дороги Rail Baltica, которая, оказывается, и не должна была - ! - проходить через Ригу.

Пробки в Вецмилгрависе, на ВЭФе, Южном мосту - как всегда. Потому что если где-то в Пурвциемсе затор на дороге, то он аукнется на Югле, в центре, Плявниеках... Потому что дороги нашей тесной столицы, если для кого-то из организаторов ремонтов на дорогах не понятно, – единый организм.

В каждом европейском (а, может, и не только) городе есть своя интерпретация легенды о том, почему город будет жить вечно. Помните, чудовище выходит из воды и спрашивает: «Готов ли город?» - в смысле когда будет готов, его поглотят волны морские. А жители отвечают: «Нет, еще не готов». Тогда чудовище не трогает город - пусть строится.

В рижском варианте миф превратился в анекдот. Последние четыре года Рига только строится и строится, но никак не может достроиться даже на одном отдельном участке. Ну разве что на улицах кадок с деревьями каждое лето все прибавляется...

Конца не видно

В этом году столичные власти ремонт развернули на более чем 100 улицах и дорогах столицы. Плюс половину лета по выходным дням на центральных улицах и мостах - то кроссы, то марафоны, то шествия. И жители ограничены в передвижениях – без особой нужды из дому не выходят, не выезжают. Сохраннее личное время будет. А время – это что? Нет, не только деньги, это еще и здоровье, и личностное развитие.

Когда будет конец или хотя бы передышка этому ремонтному кошмару? Оставьте надежду на спокойное передвижение по улицам нашего в общем-то небольшого города. Завершить все намеченное до 1 сентября не удастся, - сообщил глава Управления транспортной инфраструктуры департамента мобильности и внешнего пространства Рижской думы Андрейс УРТАНС. Хотя в этом году ремонтные работы на латвийских дорогах проводятся по упрощенной процедуре и без излишней бюрократии.

В последние недели августа на 128 рижских улицах и участках дорог почти круглосуточно работает техника. Столичные власти делают все, чтобы во время работ не страдали пешеходы и автовладельцы. Ограничения движения вводятся в основном в ночные часы или в выходные дни, когда поток транспорта минимален. Но все усилия тщетны.

Как сообщил представитель транспортного ведомства столицы, на больших объектах - как, например, на Улманя гатве - ремонт будет продолжаться вплоть до конца сезона активных дорожных работ: до конца октября.

В свою очередь мэр столицы Вилнис КИРСИС еще в начале сезона ремонтных работ отметил, что их масштабы на рижских дорогах в этом году в четыре раза больше, чем, например, в 2021 году.

Почему мэр сравнивает нынешние работы с позапрошлым годом, а не с прошлым? Ответ на поверхности. Год назад столичные власти планировали отремонтировать почти 60 объектов, но получилось только 11.

Так что будем радоваться, если все начатое в начале лета завершится, а не останутся на зиму раскопанные дороги с запрещающими знаками, как на Слокас третий год...

между тем

Из 128 улиц или их участков, заявленных к ремонту в этом сезоне, к 23 августа работы по восстановлению покрытия закончены на 29 дорогах с гравийным покрытием и 5 улицах с асфальтовым покрытием.

То есть к концу лета выполнено 37% запланированных работ. Похоже, у Рижской думы и строителей надежда на теплую осень...

по плану

В Риге продолжаются работы по благоустройству 128 улиц или их участков. На улицах с высокой интенсивностью движения – Бривибас гатве, Карля Улманя гатве, Лубанас и в других местах – работы преимущественно ведутся в ночное время. Возможны проблемы с дорожным движением, поэтому муниципалитет призывает жителей проявить понимание...

Столичная мэрия объявила, что в этом году асфальтовое покрытие планируют обновить на 38 улицах общей площадью 630 тысяч кв. метров.

К 23 августа работы по восстановлению дорожного покрытия завершены: на участке ул. Дарзиню от ул. Цидонию до 1-й линии Дарзиню, на участке ул. Пулквежа Бриежа от Ханзас до Элизабетес и на участке ул. Триядибас от Кугю до Ранькя дамбис.

На 60-75% работы завершены на участке Густава Земгала гатве от ул. Унияс до Бривибас гатве и на участке ул. Лубанас от ул. Андрея Сахарова до Бралю Каудзишу.

От 40% до 52% общего объема работ выполнено на шести участках: ул. Биксерес; участок ул. Бикерниеку от Лиелвардес до Улброкас; участок ул. Бривибас от Юглас до Яунциемского путепровода; мосту через Юглу (ул. Бривибас); транспортный узел Милгравского моста до улицы Эммас и Ранькя дамбис на участке от ул. Триядибас до бульвара Узварас.

Наиболее масштабная реконструкция тротуаров ведется на двух участках Карля Улманя гатве – от ул. Яунмоку до улицы Грамздас и параллельно ей (выполнено 29% объема работ), а также на участке от ул. Грамздас до границы города (выполнено 29% объема работ)...

Без шума и пыли

Планируется обновить 90 улиц с гравийным покрытием. Площадь обновленных улиц - почти 96 тысяч кв. метров. На данный момент работы завершены на 29 улицах. Это 6 улиц в Трисциемсе; 5 - в Дарзини; 11 - в Берги; 3 - в Яунциемсе; 3 улицы - в Сужи; одна в Пурвциемсе. На данный момент работы продолжаются еще на 7 улицах микрорайона Дарзини и 3 в Берги.

Все участки улиц, на которых предполагается провести работы по благоустройству дорожного покрытия, можно посмотреть в списке и цифровой карте, опубликованных на сайте муниципалитета.

Работы по восстановлению и благоустройству дорожного покрытия в Риге продлятся весь строительный сезон – до поздней осени, если будет благоприятная погода. Информация об ограничениях движения публикуется в разделе «Ограничения движения»/Satiksmes ierobe?ojumi на портале Рижского самоуправления.

Все участки улиц, на которых ожидаются работы по благоустройству дорожного покрытия, можно посмотреть на домашней страничке riga.lv

(!) Перечень ремонтных работ может незначительно меняться с учетом процесса согласования со службами, отвечающими за содержание дорог, а также в связи с другими непредвиденными обстоятельствами...

Оксана ПЕТРЕНКО